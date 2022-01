Danijela Martinović (50) prije nekoliko dana povodom Dana žena zamolila je pratiteljice da joj napišu iz kojeg razloga su sretne što su žene, a nakon niza odgovora koje su joj uputile na svom Facebooku odlučila je podijeliti dirljivu priču koju je proživjela s prijateljicama tijekom lockdowna te objasnila zašto je prijateljstvo iznimno bitno.

- Drage djevojke, drage Žene. Primila sam nebrojeno Vaših poruka u kojima ste opisali zašto ste sretne što ste Žene i jako, jako ste me dirnule... Upravo zato imam potrebu ispričati Vam jednu priču - započela je Danijela.

- Na početku lockdowna i cijelog straha sa kojim smo svi bili suočeni, moje prijateljice Ana, Doris, Brigita, Nela i ja odlučile smo svaki petak u 21.00 sat družiti se preko video poziva s namjerom da jedna drugoj budemo utjeha, oslonac, ohrabrenje i inspiracija. Na jednom od naših druženja tema je bila ta da je svaka od nas trebala reći svakoj od nas koja je to osobina zbog koje je, po našem mišljenju, ona posebna - objasnila je.

- Bilo je tu divnih opisa, iskrena, pouzdana, hrabra, topla, duhovita... i to nam je išlo vrlo lagano no zatim je došao malo veći izazov, a on je bio taj da je svaka od nas trebala izgovoriti koja je to osobina zbog koje svaka od nas misli da je posebna. I tu je nastao problem - napisala je Danijela.

- Niti jedna nije mogla izustiti za sebe lijepu riječ. Krenule smo ohrabrivati jedna drugu i na kraju smo uspjele. Spretno sam ih navodila potičući ih da osvijeste svoje lijepe osobine, a onda sam došla na red ja i nastao je tajac… nisam znala što bih rekla. Gledala sam na zaslonu njihova lica koja su me bodrila a onda sam uspjela izgovoriti... sretna sam jer kroz život ronim na dah! - otkrila je pjevačica pa poručila:

- Mnogo nam je prirodnije na sebe se ljutiti, od sebe zahtijevati, sebe osuđivati ali sebe pohvaliti. Bilo je mnogo teže, gotovo nemoguće. Hvala mojim divnim Prijateljicama, hvala svim dragim Ženama koje su na putu moga života bile i jesu moja inspiracija. Hvala Vam jer ste bile toliko hrabre i usudile se o sebi naći lijepu riječ i podijeliti je... Vi i ste moja inspiracija. Vidimo se na koncertu Otvoreno srce 8.3. u Lisinskom - zahvalila se Martinović i oduševila mnoge.

Danijelini pratitelji su se poistovjetili sa njezinom iskrenom i dirljivom pričom, a to su joj i pokazali i u komentarima.

'Divna priča i tako, istinita, prijateljice su blago neprocjenjivo... pametna i jaka žena može dotaknuti nebo. A kad ima odane prijateljice onda i cijeli Svijet', 'Slične se sličnim raduju', 'Divne ste..uz prijateljice žena nikada neće biti usamljena, prijateljstvo treba njegovati', 'Danći, ti si nešto najiskrenije u ovom ludom svijetu, Bog te blagoslovio', ovo su samo neki od komentara ispod Danijeline objave.