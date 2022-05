Danijela nakon što se saznalo kako će Grašo i Hana nazvati kćer: 'Trenutak u vječnosti...'

Pjevačica Danijela Martinović (50) oglasila se na društvenim mrežama nakon što se ovog vikenda saznalo da će njezin bivši partner, pjevač Petar Grašo (46) i njegova supruga Hana Huljić (31) nazvati svoje dijete Alba.

- Trenutak u vječnosti... Neopisivo - napisala je pjevačica uz fotografiju na Instagramu.

Naime, objavila fotografiju na kojoj netko pozira u moru. Prizor je zaista idiličan, prikazuje svu ljepotu ovog godišnjeg doba.

Pjevačica je još 2014. ispričala da je s Grašom već razgovarala o imenima za djecu pa je tada otkrila koja joj se sviđaju.

- Stvarno trenutno najveća želja u mom životu. Evo, istinski se nadamo da ćemo se vrlo brzo radovat'. Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovu pokojnom djedu, a za curicu imamo dva imena, ili Luce, interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenadit. Luce, zato što mi je to pravo dalmatinsko i nape i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije - govorila je Danijela prije sedam godina.

Danijela i Grašo nikad nisu stali pred oltar, a nakon prekida veze duge 24 godine, on je oženio Hanu. Pjevačica je tada otkrila i što misli o braku.

- Snaga te institucije zapravo ne znači više, nema tu snagu koju je imala. Nas veže ljubav i baš jedna ljubav koja nije opterećena ničim. Mi smo tu samo zato što se volimo, ali i to ću ti priznat', da bi se voljela vidjet u vjenčanici, ha, ha - priznala je tada.

