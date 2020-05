Danijela ne brine o koncertima: Posvetila se liniji svog nakita

Ne možemo se distancirati od onog što se događa, kolektivno stanje straha je najteže iskustvo i na to se trebalo priviknuti. U tim okolnostima meni je trebalo par dana da se osvijestim što je to sve, što se događa oko nas i prihvatila sam to što se događa i mislim da je to pravi odgovor. Mislim da nas takva iskustva čine boljim ljudima, rekla je pjevačica Danijela Martinović (48) za InMagazin, koja je u karanteni ostala vjerna svojoj disciplini.

Foto: Marko Lorenzo Blaslov

- Još uvijek ustajem između pet i šest sati u jutro, bez obzira na okolnosti. Počele su me neplanski zvati moje prijateljice da me traže savjet da ih smirim, uputim kako da provedu vrijeme, kako da se suoče sa sobom. Mnogo ljudi je ovo teško, nisu se pripremili na susret sa sobom, a to je ono što nas čeka prije ili kasnije - rekla je pjevačica.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Martinović trenutno puno piše, a njezino zanimanje sada je jedno od najugroženijih. Nitko ne zna kako će se sve dalje odvijati pa tako ni ona. No, tvrdi kako nije zabrinuta.

- Otvorit će se nova polja koja sada ne možemo pretpostaviti. Ako se većina ljudi ne može naći na istom mjestu, a mi o tome ovisimo, ne znam, ali možda ćemo ovako pjevati, razgovarati. Ono što sam ja oduvijek željela s publikom, kako sam radila s koncertnim programom 'Neopisivo' koji objedinjuje poeziju i novi zvuk, želim taj osobni kontakt i zato sam uvela koncerte u teatre manje, intimnije prostore i onda osjećam ljude - rekla je Danijela.

Foto: PIXSELL

Osim toga, za vrijeme izolacije shvatila je kako možemo 'preživjeti' bez puno stvari.

- Kad te vrtlog uhvati treba ti velika snaga ostati pribran. Možemo bez frizera, pedikure, manikure, kad si sretan i ispunjen onda je to nešto posebno. Ja sam sve to reprogramirala i osjećam se kao novorođena - zaključila je.

Danijela u budućnosti planira i predstaviti liniju nakita 'Neopisivo' inspiriranu njezinom knjigom poezije.

