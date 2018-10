Danijela o najtežim trenucima: 'Pričali su da sam anoreksična'

Splitska pjevačica Danijela Martinović (47) je nastupila na TED X-u u Zagrebu te javnosti ispričala svoju životnu priču.

- Tko sam ja? Novine godinama o meni kažu jedno, publika drugo oni koji me poznaju treće, oni koje me vole četvrto, oni koji ne peto, ali tko sam ja zapravo - započela je Danijela svoj govor o bolnim životnim trenutcima.

Danijela je podijelila s javnošću način na koji se nosila s boli koju je osjetila kad joj se sestra teško razboljela, a godinu i pol nakon toga i umro prijatelj.

- Zaista vrlo teško, bilo je situacija kada se to čak i na fizičkoj razini vidjelo u nekakvom vidu pada kilograma recimo to, eto tada, u nekim fazama kada sam baš tako propadala i nisam se mogla nositi s time. To se najčešće vidjelo pa su onda mediji znali reći evo je anoreksična je, ovakva je onakva je. Ali napadi sa svih tih strana zaista nisu bili lagani za izdržati, ali sada vam mogu reći da je nevjerojatno što sve čovjek može - ispričala je pjevačica za Dnevnik.hr.

Veliko iznenađenje joj je priredio otac Ivan, koji ju je iznenadio svojim dolaskom i koji joj je velika životna podrška.

- Moj tata priredio mi je iznenađenje. Došao je sam, nenajavljen i cijeli dan me čekao sjedeći u publici da bi me čuo, da bi moje srce osjetilo njegovo dok govorim priču svog života. Zagrlio me, vidjela sam; ponosan je, preponosan; kupila sam suze. Rekao je: 'Dušo, ja se odmah vraćam za Split' - napisala je Danijela na društvenoj mreži.

Danijela je najavila i novi veliki projekt koji sprema, a radi se o YouTube kanalu u okviru kojeg namjerava pričati s ljudima koji je inspiriraju. Nedavno je bila na duhovnom putovanju u Nepalu.

- Prva dva tri dana bila sam u nevjerojatnom strahu od svega jer vi ne poznajete kulturu, ne poznajete jezik, ni jedno slovo. Nemate pojma kuda ćete. Katmandu je bio pod velikim potresom, ulice su razrušene sve to skupa izgleda kao nešto strašno što mi nikad nismo imali prilike tako nešto vidjeti. A onda sam shvatila da je to u biti to. Da treba dati povjerenje nečem višem, otvoriti se za sve jer da u životu svugdje možemo doživjeti nešto predivno - ispričala je Danijela.

