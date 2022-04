Danijela oplela po 'Savršenom' zbog Josipe: Zar ti ne možeš shvatiti koliko je netko priglup?

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' djevojke su provele svoj drugi dan na putovanju u Dalmaciji. Toni Šćulac (31) dio kandidatkinja odveo je na jahtu dok je ostatak imao zanimljiv izlet na vidikovcu Nebeska šetnica - Skywalk Biokovo. 'Gospodin Savršeni' u kupaćem kostimu razvio je niz različitih osjećaja kod djevojaka. Dio njih pokazalo je da im opasno smeta konkurencija u kući.

Toni se na jahti odvojio s kandidatkinjom Danijelom jer je primijetio da se naljutila nakon što joj nije dao konkretan odgovor u vezi Josipine ruže.

- Nisam ja ljuta nego ti podcjenjuješ ljude. Jer kad izabereš neke, onda podcijeniš druge djevojke. Ja ne mogu suditi po izgledu, i to je u redu da mjeriš tko je lijep, tko je zgodan, to je u redu. Ali da ti ne možeš rasuditi kao čovjek kojeg smo mi procijenile kao inteligentnog i uspješnog, da ne možeš procijeniti nečiji stupanj inteligencije, koliko je netko, kako da se izrazim, priglup!? - rekla je Danijela, a Toni joj je odgovorio kako se njihova mišljenja razilaze jer ona živi s tim curama dok ih on upoznaje individualno, piše RTL.

- Vrlo mi je žao što nisam jasno i glasno ispred svih stao u obranu Josipe jer smatram da su izrečene neke uvrede i ružne riječi koje ne bi smjele biti izrečene nikada - istaknuo je Toni.

Podsjetimo, Josipa i Toni prošli tjedan bili su na spoju na Modrom jezeru. 'Savršeni' je iskoristio priliku i u romantičnom izlasku Josipi dodijelio ružu te joj osigurao siguran prolaz na ceremoniji ruža. To se, nimalo, nije svidjelo kandidatkinji Danijeli.

- Nisam više u blagom šoku, u teškom sam šoku i meni je ovo katastrofično - rekla je Danijela koja nije prikrivala razočaranje i stalo je dobacivala neugodne komentara na račun Josipe. Amra je smirivala situaciju i poticala Josipu da priča o spoju, a ona im nije otkrila je li došlo do poljupca.

Spoj Josipe i Tonija bio je glavna tema i tijekom drugog dana u Dalmaciji. I dok je Danijela i dalje stajala iza svog mišljenja, Ksenija je promijenila mišljenje o Josipi i Amri.

- Jučer sam i ja bila malo bezobrazna, mislim da je zaslužila ružu - rekla je Ksenija, a Danijela je dobacila:

- Ona je sad sarkastična.

Ipak, Ksenija je nastavila govoriti i istaknula kako smatra da je Josipa inteligentna cura koja 'ne zna izdvojiti među ostalim curama u kući'.

- Neke cure su došle iz drugog razloga, a ne zbog Tonija. To su Polina i Janet - rekla je Ksenija.

