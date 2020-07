-\u00a0Kakva baka, a? - napisala je i dodala kako je u\u0161la u klub '\u017eena iznad 50'. U komentarima je dobila pohvale za izgled, koji je, tvrdi, rezultat pravilne prehrane i redovitih treninga, o kojima tako\u0111er s vremena na vrijeme obavijesti sve one koji je prate.\u00a0

<p><strong>Danijela Dvornik</strong> (53) uživa u ljetnim radostima i svojim je pratiteljima pokazala kakvu liniju ima. S obzirom na to da njena kćer<strong> Ella Dvornik</strong> (29) ima dvoje djece, <strong>Balie</strong> i <strong>Lumi</strong>, Danijela je već i baka, pa se oko toga našalila na svoj račun. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Danijela redovito trenira</strong></p><p>- Kakva baka, a? - napisala je i dodala kako je ušla u klub 'žena iznad 50'. U komentarima je dobila pohvale za izgled, koji je, tvrdi, rezultat pravilne prehrane i redovitih treninga, o kojima također s vremena na vrijeme obavijesti sve one koji je prate. </p><p>'Svaka čast', 'Wow, pravi si komad', 'Zgodna žena. Nemoj više mršavjeti, dovoljno je to, sad samo održavaj', bili su samo neki od poruka ispod fotografije. Ipak, bilo je i zlih jezika koji očito ne prate dovoljno dugo Danijelu pa ne znaju kako je promijenila životne navike odavno pa zbog toga tako izgleda. Pozirala je na plaži u dvodijelnom kupaćem kostimu i tako istaknula ravan trbuh. Napisali su joj da se radi o fotomontaži. </p><p>- Žena izgleda kao avion. Zašto bi bila fotomontaža ako žena drži do sebe - branili su je pratitelji. </p><p>Dvornik je nedavno iznenadila mnoge otkrivši im kako se počela dopisivati s mlađim muškarcem. Ipak, nije sve bilo idilično. Zatražio ju je da mu pošalje fotografiju svog tijela, što se njoj nije svidjelo. </p><p>- Dopisujem se s par godina mlađim tipom, razvedenim, imamo nekih zajedničkih crtica, razmišljanja o životu. Zgodan je, onako na fotografiji. To traje nekoliko dana - započela je objavu. Dopisivanje je krenulo u neželjenom smjeru pa je Danijela to okončala. </p><p>- Onda on pošalje poruku: 'Mogu li dobiti fotografiju tvog tijela?'. I padne betonski zid s čeličnom konstrukcijom između nas! Zašto? Jesam li ja jedina koju ovo vrijeđa ili sam stvarno ostarjela? - poručila je.</p><p>Nakon što joj je 2008. preminuo suprug <strong>Dino Dvornik</strong>, Danijela javnosti ništa nije otkrivala o ljubavnom životu. Vrijeme trenutačno provodi na Braču.</p>