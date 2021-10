Bio je to 'jutarnji zen' koji mi je nekako, baš trebao. Jednostavno morala sam stati autom uz cestu, pijuckajući svoju prvu jutarnju coffe to go i uživati u totalnoj tišini, napisala je uz fotografiju prirode

Danijela Dvornik (54) zadnjih nekoliko dana boravi u Istri gdje uživa u društvu Elle i unuka. Na društvenoj mreži objavila je opuštajući prizor pogleda prema šumi nakon što je unuke odvezla u vrtić. - Jutros, nakon što sam Balie i Lumi odvela u vrtić ,zastala sam uz cestu i uživala nakratko u izlasku sunca čija se svjetlost veličanstveno probijala kroz jutarnju maglu, brda, brežuljke i ravna polja - napisala je Danijela. - Bio je to 'jutarnji zen' koji mi je nekako, baš trebao. Jednostavno morala sam stati autom uz cestu, pijuckajući svoju prvu jutarnju coffe to go i uživati u totalnoj tišini i koloritu koji je jednostavno magnetičan - dodala je. U komentarima pratiteljica joj je savjetovala da kupi kuću u Istri s obzirom da joj se tako sviđa tamo. - Ne mogu, preblizu sam Elli - odgovorila je Danijela. Ranije je otkrila da joj nedostaju unuke i da bi rado živjela bliže njima. - Zadnjih dana baš nekako uživam u sebi. Fale mi Balie i Lumi, baš onako puno. I sve razmišljam da prodam stan u Zagrebu i kupim nešto blizu njih. Emotivno, još uvijek sam vezana jednim dijelom za Zagreb, jer to je bio moj dom punih 30 godina. I na neki način volim Zagreb, ali vrijeme je za nešto novo - napisala je u srpnju.