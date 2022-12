Danielu Trbović mnogi zavoljeli u kvizu 'Najslabija karika', a sada slavi jubilarnu emisiju...

Neda Ukraden i Neno Ninčević umjetnici su koji se kao i mi mogu pohvaliti velikim brojkama. Neda je prodala više od pet milijuna ploča, snimila više od 400 pjesama, a Neno je dobio nekoliko stotina nagrada. U službenoj evidenciji HDS-ZAMP-a, njegov je opus 2017. bio odmah do nevjerojatnog opusa hitmejkerskog imperatora Đorđa Novkovića. Ninčevićeve se pjesme broje u tisućama, rekla je Daniela Trbović.

Dvoje 'zlatnih' gosti su večeranje, 100. emisije "5Com s Danielom". Trbović dodaje kako su završetak snimanja jubilarne emisije proslavili interno, bez velikog slavlja. Emisija je krenula još u pretpandemijsko doba. Stekli su vjerne obožavatelje koji im se javljaju na društvenim mrežama. Tu i tamo, priča Daniela, i na ulici čuje "Gledam vas, gledam".

- Emisija su gosti. Iz tjedna u tjedan imamo dva uspješna gosta, koje pozivamo jer sjajno rade svoj posao i opće su poznati zbog svojih rezultata. Mi pak pokušavamo naći o njima nešto nepoznato i zabavno. 100 emisija znači i 200 gostiju u četiri sezone. Ljudi su to čija imena ne treba isticati, koji imaju respektabilne karijere i dugogodišnju publiku. Upravo zbog njih nas i gledaju - kaže Daniela.

The best of trenuci iza kamere ne postoje. Dođu u studio, naprave i odu. The best of trenuci uvijek su ispred kamere, posebice ako se gosti od ranije ne poznaju, a zanimljivi su jedan drugome. Tad si, uz nju kao voditeljicu, postavljaju dodatna, zanimljiva pitanja. Ili kad im u samoj priči otkriju detalje koje Daniela nije znala, kad joj se dodatno otvore.

- Uz glazbenike tu su i sportaši, glumci, književnici, plesači... pa se okušaju u nečemu što nije njihova izvedbena umjetnost. Primjerice, zapjevaju. Ili zapleše netko tko nema veze s plesom. Nije među gostima do sad bilo mrguda ,više je to ono "Ja to ne mogu, ne, ne i ne". Nekad ih uspijemo nagovoriti, ali ne insistiramo. Uvijek ih je zgodno vidjeti izvan njihove zone komfora - rekla je Daniela.

Jedina kritika od koje strepi je ona njezinog sina Lovre. Nedavno je gledao emisiju u kojoj su gostovali Gordan Giriček i Jelena Rozga. Daniela smatra kako su to generacije koje zapravo i ne gledaju televiziju, nego je tu i tamo okrznu pogledom. Lovro tad kratko zaključi "Aha".

- Kritičan je kad je mama u pitanju. Njega ne bih voljela imati u komentarima ispod emisije, barem onih koji se odnose na voditeljicu - šali se Daniela.

Urednička ekipa - redatelj Vladislav Knežević, scenarist Zoran Lazić i urednica Gordana Škaljac Narančić - i važan dio ekipe Ante Gelo i Dečki s Prisavlja, i nakon 100. emisije nastavljaju istim tempom: svaki petak u prime timeu, nakon Dnevnika.

