Dara Bubamara se potukla s muškarcem: 'Udarala ga je šakama, torbom, grebala ga'

Srpska pjevačica Dara Bubamara (46) potukla se s nepoznatim muškarcem na aerodromu 'Nikola Tesla' u Beogradu. Muškarac joj je uputio psovku zbog loše vožnje, a ona je na to pobjesnila, piše Blic.rs.

Srpski mediji pišu da je do incidenta došlo jer Dara na putu do aerodroma napravila nekoliko prometnih prekršaja što je muškarcu zasmetalo pa joj je odlučio to reći u lice.

- Sljedeći put pazi kako voziš da ti ne bih je*ao mrtvu majku! - izvrijeđao ju je muškarac.

- Udarala ga je šakama, torbom, grebala ga… On je prekrio lice rukama i nije joj uzvraćao - priča očevidac i dodaje da su ostali putnici htjeli obuzdati Daru.

- Ubrzo je stigla policija, a Dara se ni tad nije smirila. Rekla je da će ga unakaziti ako ga ponovo sretne jer joj je psovao mrtvu majku. Usprkos tuči, ona se ukrcala u avion, a tog muškarca nismo vidjeli - kazali su prisutni ovom incidentu.

Za srpske medije o svemu se oglasila i Dara i priznala da je pobjesnila jer joj je spomenuo roditelje.

- Točno je da je došlo do incidenta! Malo brže sam vozila da bih stigla na let, jer sam imala zakazan nastup u Crnoj Gori. Taj čovjek me izvrijeđao bez razloga! Slaba sam na roditelje, koji više nisu među živima, i uvijek ću skočiti na bilo koga tko mi dira moje najmilije - rekla je Dara za srpski Informer.

