Dara se izvijala na plaži, a badić je jedva obuzdao umjetne grudi

Daro, poslije ove slike svaki komentar je suvišan. Zavest ćeš sve svojom ljepotom na plaži. Pozdrav iz Mostara za zgodnu pjevačicu, poručio joj je zaluđeni pratitelj

<p>Folkerica <strong>Dara Bubamara</strong> nedavno je napunila 44 godine, no to je ne sprječava da objavljuje provokativne fotografije na društvenim mrežama.</p><p>Srpska pjevačica sada je 'skoknula' do Grčke pa je uživala na plaži. Pozirala je u crnom badiću koji je jedva obuzdao njezine umjetne grudi. </p><p>Izvijala se na ležaljci te se počastila lubenicom i sokom. Objava, kao i njezini atributi, oduševila je pratitelje na Instagramu.</p><p>- Daro, poslije ove slike svaki komentar je suvišan. Zavest ćeš sve svojom ljepotom na plaži. Pozdrav iz Mostara za zgodnu pjevačicu - poručio joj je zaluđeni obožavatelj.</p><p>Bubamara se nedavno našla u središtu pozornosti kada je za<a href="https://expresstabloid.ba/zanimljivosti/291343/uspjela-jer-se-morala-boriti-dara-bubamara-je-sve-stekla-sama/" target="_blank"> srpske medije</a> ispričala kako joj tata <strong>Zoran</strong> i mama <strong>Milica </strong>nisu uvijek mogli davati džeparac te da je u mladosti jela kruh i mast. Danas u banci ima milijun eura, nekretnine i automobile. </p><p>- Uspjela sam jer sam se morala boriti, ništa mi nije dano na pladnju. U životu sam zaradila više od milijun eura, a nekad nisam imala niti za osnovne stvari - priznala je pjevačica.</p>