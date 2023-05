Daria i Ivan otvorili su finale: 'Ponosan sam na nju, ona je nevjerojatno snažna žena...'

Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec u finalu showa 'Ples sa zvijezdama' plesali su paso doble.

- Ja sam stvarno sretna da smo u finalu, sretan je i Ivan - rekla je Daria Lorenci Flatz.

Daria je otkrila i koji ples joj je bio najdraži.

- Jedan od naših najdražih plesova mi je bio onaj sa sinom Makom, a i nešto što ću pamtiti cijeli život. To je toliko posebno i kao u nekim ludim snovima kad zamišljaš. Vidjela sam svoje dijete u nekom skroz drugom svjetlu. Neobično mi je to bilo i bilo mi je baš predivno - ispričala je Daria, a u tom trenutku Ivan se počeo smijati jer su u isto vrijeme prekrižili ruke što je zapravo dokaz koliko su se povezali kroz ovaj period.

Otkrila je i s kojim plesom je najzadovoljnija.

- Rumba je zapravo jedini ples u kojem sam napravila sve kako sam željela, ali recimo i lyrcal pamtim zato što mi je to bila možda kao neka prekretnica. Cijeli život radim, ali ovo je možda nešto najluđe što sam radila. Toliko adrenalina, u jednom periodu koji nije kratak, to nisam doživjela. Ludo je da to uopće izdržiš - rekla je Daria.

A rekla je i da nije sve uvijek išlo 'glatko'.

- Mislim, bilo je tu nesreća, udaraca u međunožje, ispričavam se - rekla je Daria na kraju.

Ivan je rekao kako je jako ponosan na nju.

- Ja sam jako ponosan na Dariju, pokazala je da je nevjerojatno snažna žena i zbog toga je jako cijenim i poštujem, stvarno je dala cijelu sebe u to, i zato je sto posto zaslužila finale - rekao je Ivan.

Njihov nastup komentirao je i žiri.

- Bravo ljudi, evo vas u finalu! Meni je super kako tebi super stoje ovi karakterni likovi, borbeno ste krenuli, jako puno od tebe očekujemo večeras - rekla je Franka Batelić (30.

'Najstroži' član žirija, Marko Ciboci (41) nagradio ih je desetkom.

- Što se mene tiče, trema se nije vidjela, energija koja je prije bila prisutna u prevelikom iznosu sad je bila dozirana koliko je trebalo - dodao je Marko Ciboci koji ih je za ovaj ples nagradio desetkom.

Pohvalila ih je i Larisa Lipovac (46).

- Ti si jedina ženska zvijezda u finalu, to je velika stvar i odgovornost. Daria, braniš ženske boje, drago mi je da si uporna i jaka. Snažni pokreti, jako si lijepo zaokružila ovu sezonu - zaključila je Larisa.

A pozitivne komentare dobili su i od Igora Barberića.

- Jasno i glasno si ušla u finale, ti zaslužuješ biti u finalu - zaključio je Igor Barberić (50).

