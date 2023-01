Darijevi zavjeti nisu 'sjeli' kumi, a ni mladenki: Mogu ti ponuditi jedan dobar Sex on the beach

U ponedjeljak, 30. siječnja, počela je treća sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. U prvoj epizodi gledatelji su imali priliku vidjeti vjenčanje dva para, Darija i Petre te Marka i Andreje. Kandidata Marka oduševila je nova supruga, dok Dario i Petra nisu 'kliknuli'. Posebnu pažnju kod gledatelja, ali i okupljenih na vjenčanju privukli su njegovi zavjeti, a koje je kasnije iskritizirala Petrina kuma Olivera Matijević.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Da je meni neki dečko pročitao takve zavjete, okrenula bih se iste sekunde i otišla - rekla je Olivera priznavši da joj nije baš sjeo ni mladoženja, ali ni njegovo društvo.

Foto: RTL

Evo kako su glasili Darijevi zavjeti...

- Ono u čemu sam jako dobar i što ti mogu ponuditi je jedan 'Sex on the beach' pa poslije toga jedan lagani 'Orgazam'…što se koktela tiče - pokušao je biti humorističan barmen i koktel, no nije dobio reakciju kakvu je očekivao.

Foto: RTL

Najčitaniji članci