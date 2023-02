Dario i Petra u prvoj bračnoj svađi: 'Moja si žena i trebaš mi biti podrška, a bila si ukočena'

U sinoćnjoj epizodi 'Braka na prvu' parovi su zajedno večerali, a između njih nekoliko pojavile su se tenzije. Dario i Petra prvi puta su se posvađali kao supružnici, a glavni krivac za njihovu svađu bilo je Sašino ponašanje.

Saša je tijekom večere izjavila kako parovi imaju probleme u odnosu, ali da se svi pretvaraju da je sve savršeno. Upitala je i Darija sviđa li mu se zapravo Petra te izvrijeđala i njega i njegovu suprugu.

- Ne želim ulaziti u njezine motive. Ako mi se osobno obrati, ako me napadne, ja ću njoj odgovoriti. Bitnije mi je tko kaže, a ne što se govori. Neću ustajati na svaku - rekla je Petra.

- Ona je uvrijedila sve. Ti si moja žena i trebaš biti uz mene. Trebaš reći: 'Dario ti si upravu'. Cijelo vrijeme si ukočena - odgovorio je Petri Dario, na što se ona naljutila i podigla ton.

- Pričaj normalno, opusti se. Mi jesmo različiti, ali ja ti želim dobro u životu - rekao je Dario, kojemu je zasmetalo što Petra nije stala na njegovu stranu tijekom večere. Petra je na sve dodala:

- On bi volio da sam ja drugačija jer bi se mi tada bolje slagali. U tisuću situacija bih mu mogla reći 'nemoj ovo, nemoj ono, budi tiši, više taktiziraj'. No, ja mu to ne govorim jer smatram da je to onda prikazivanje njega u nekom obliku u kojem on to možda nije.

