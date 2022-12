Dario iz 'Večere za 5' objavio poruke s kandidatom Ivanom kojem su smetale peterokrake

TikToker Dario bio je prvi domaćin ovotjednog nastavka blagdanskog specijala u 'Večeri za 5 na selu', u kojem kuhaju lica koja smo imali već priliku vidjeti. Mladi kuhar Dario iz Bedinje pripremio je predjelo naziva inezi pehuste, glavno jelo Zerolani gudjek s kepunju i desert Peljizuni persti. U goste su mu došli šivačica Snježana, najpoznatiji kuhar serijala Božidar, najpoznatiji pijanist serijala Ivan i domaćica Bernardica. Iako je tijekom večere najviše prigovarao Božidar, Daria je, nakon što je pogledao emisiju, iznenadio Ivanov komentar tijekom ocjenjivanja.

- Bilo je jako dobro i ukusno jelo, no na drvu su bile zvijezde petokrake, moj djed to nije volio, čaše su izgledale kao Sveti gral, nismo u crkvi, i gospodin me mrvicu uvrijedio. Za uvredu ide dvije ocjene manje, žao mi je - rekao je Ivan, a Dario je videoisječak iz emisije podijelio i prokomentirao s pratiteljima na društvenim mrežama.

- Realno sam sebi bi dao sedmicu ili osmicu za večeru, ali da mi čovjek da šest zato što imam peterokrake zvijezde na boru? Pa to je božićni ukras, dekoracija - komentirao je Dario pa dodao:

- I onda mi kaže za kalež. To nije kalež to je Ivane čaša za vino i to ne bilo kakva čaša, ne bitno što je skupa, lijepa je i dekorativna i za svečane prigode. Ako ti ne paše to, trebao sam ti dati kriglu od senfa pa bi onda iz toga pio.

TikToker je nakon pogledane emisije poslao poruku kandidatu Ivanu i pitao ga na koji način ga je uvrijedio.

- Ma dobro, to je zbog toga što mi nisi dao da vidim što gore ima još i rekao si da me nikada ne bi pustio gore. Kad sam išao doma pretpostavio sam da su tvoji gore. Ja sam preuvredljiv i onda tek poslije shvatim i bude prekasno - napisao mu je Ivan.

