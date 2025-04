Darko iz 'Braka na prvu' šokirao ostale parove: 'Sa mnom žele biti mlade cure od 26 godina!'

Nakon što su sklopili brakove, Doris i Igor, Višnja i Darko te Kristina i Franjo, krenuli su na medeni mjesec gdje će se imati prilike bolje upoznati, a imali su i prvo druženje s ostalim parovima u eksperimentu 'Brak na Prvu'.

Navečer su se parovi našli na večeri, a Višnja im je objašnjavala odnos s Darkom.

- Stvarno se prema meni na početku ponašao kao džentlmen i onda se samo nešto okrenulo u njemu. Nešto nije u redu - rekla je Višnja.

Darko je istaknuo kako su Doris i Kristina lijepe, a Višnja ga je prozvala da se upucava tuđim ženama, no on tvrdi da je to namjerno radio da bi vidio kako će reagirati njihovi muževi.

Foto: RTL

Darko je nastavio provocirati Franju i Igora, kojima se nimalo nije svidjelo što on pored svoje žene - komentira tuđe. Želio je znati koliko su im se njihove supruge svidjele kad su ih ugledali, da ih ocijene, a Višnja se, kao i ostali, čudila njegovu ponašanju.

Igoru je tolika iskrenost bila šokantna, a Kristina je bilo nejasno što Darko sa 49 godina očekuje dijete.

- Svaki dan nailazim na ženu od 26 godina koja hoće biti sa mnom, ova ima 27 godina hoće biti sa mnom - kazao je Darko.

Foto: RTL

- Što si se prijavio u 'Brak na prvu', gdje si znao da možeš dobiti starije, mlađe, srednje… Zašto nisi onda uzeo tu mlađu kad toliko voliš mlađe i kad su ti mlađe top? - komentirala je kasnije Doris.

- Ostajem otvorenog srce, volio bih je i dalje upoznavati - kazao je kasnije Darko za Višnju.