Darko Lazić dobio drugo dijete: Došao je naš anđeo, sin Aleksej

"On nije savršen. Nisi ni ti. Vas dvoje nikad nećete biti savršeni. Ali ako on može da te nasmeje, da zna o čemu misliš, priznaje kako je čovek i greši - drži ga i ne puštaj. Smej se dok te usrećuje, viči dok te ljuti i tuguj dok ga nema. Ako on radi to isto, to je savršenstvo ljubavi." - Bob Marli

