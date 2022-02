Frontmen rock benda Foo Fighters i nekadašnji bubnjar Nirvane, Dave Grohl (53) gostovao je u emisiji The Howard Stern Show te otkrio da gubi sluh. Posljednjih 20 godina snalazi se čitajući s usana.

- Nisam dugo bio na pregledu, znam što će mi doktor reći - 'imate tinitus u lijevom uhu' - izjavio je Grohl te nadodao da se posljednjih 20 godina oslanja na čitanje s usana.

Zaštitne maske koje ljudi masovno koriste tijekom pandemije, kaže, stvorile su mu nepotrebne probleme.

- Da sjediš pored mene ovdje za večerom, ne bih razumio ni jednu je**** riječ koju si mi govorio, cijelo j***** vrijeme. Nema šanse. U prepunom restoranu to je još gore. To je najgora stvar u ovoj pandemiji, to što ljudi nose maske. Čitam s usana već 20 godina pa kad mi netko priđe, oni su kao iskrivljena buka. J***** sam gluh, ne mogu čuti što govoriš - požalio se Howardu Sternu.

Ipak, pojašnjava kako mu tinitus ne smeta prilikom snimanja pjesama u studiju.

- Moje uši su još uvijek podešene na određene frekvencije i ako čujem nešto što je malo neusklađeno, ili činelu koja nije dovoljno svijetla ili nešto slično, mogu čuti sitnice svega što je u pjesmi, zaista mogu - objasnio je.

Inače, tinitus je simptom koji osoba doživljava kao zvukove u obliku šuma ili zujanja u jednom uhu ili oba, a da pritom nije prisutan podražajni zvuk u okruženju.

Unatoč tome, ne želi nositi in-ear slušalice. Smatra da ga to 'odvaja od zvuka prirodne atmosfere' te se jednostavno ne vidi s time.

- Imam malene rupice pa kad ih stavim, jednostavno iskoče. Ne želim izgledati kao bogomoljka s tim stvarima po cijeloj glavi - priznao je.

Grohl nije prvi rock glazbenik koji ima je otkrio da ima probleme sa sluhom. Prije njega su o sličnim problemima progovorili Pete Townshend, Neil Young i Eric Clapton.