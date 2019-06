David Guetta, Afrojack i The Chainsmokersi stižu na Ultru

Poznata su imena izvođača koji će nastupiti na ovogodišnjem Ultra Europe festivalu u Splitu, na Braču, Hvaru i Visu, a jednodnevne festivalske ulaznice za sva tri splitska Ultra dana od danas su u prodaji, doznaje se od organizatora tog popularnog svjetskog festivala koji će se 12., 13. i 14. srpnja održati na splitskom stadionu Poljudu nakon čega seli na otoke.

Kako su najavili ovogodišnji headlineri su Swedish House Mafia, Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, David Guetta, DJ Snake, Dubfire, Jamie Jones, Joseph Capriati, Maceo Plex, Marco Carola, Gud Vibrations, Rezz, Rezz, Richie Hawtin, Sasha & Nic Fanciulli, Steve Aoki i Tchami X Malaa.

Organizatori ističu kako se još 50 imena upisalo na listu izvođača koji će nastupiti na jednoj od četiri pozornice na Poljudu, nakon čega kreće destinacijska avantura koja povezuje glazbu, nestvarne lokacije te stvaranje uspomena i druženje s posjetiteljima koji stižu iz više od 140 zemalja.

Prema riječima organizatora, četvrta faza prodaje ulaznica je skoro rasprodana, a od sutra se karta može kupiti za 899 kuna. Sedmo festivalsko izdanje u Hrvatskoj će započeti 11. srpnja Resistance Opening Partyjem u klubu Hemingway.

Foto: Dalibor Urukalović/Pixsell

Što se tiče partyja po otocima oni kreću s Bola gdje će se u 585 klubu održati Regatta Brač, a posjetitelje će zabavljati američki trojac Cheat Codes te Vanillaze.

- Najekskluzivniji i najposjećeniji dnevni pool party Ultra Beach održat će se 16. srpnja u Amfora Hvar Grand Beach Resortu, gdje će nastupiti dvojac Europa – projekt iza kojeg stoje Martin Solveig i Jax Jones te britanski duo Sigma. Ultranauti se potom sele na otok Stipanska gdje ih od 23 sata očekuje After Party u Carpe Diem Beach Clubu. Dubfire, Techansia i Carlo Lio nastupit će pod imenom SCI + TECH, a kako je riječ o vrsnim umjetnicima i poznavateljima svjetske glazbene scene, ovaj će party biti jedan od onih koji se neće smjeti propustiti - istaknuli su organizatori.

Foto: Instagram;

Za 17. srpnja je u tvrđavi Fortica na Visu rezerviran Resistance Vis Closing Party gdje će publiku zabavljati britanska house i dance zvijezda Nic Fanciulli, te Art Nylon i Vibe, a brojne ljubitelje Ultra Europe očekuju i "odbrojavajući" partyji koji će se održavati do početka glavnog programa.

