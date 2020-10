David Guetta pokazao pločice u 53. godini: Wow, baš je zgodan

Tvorac hitova 'Sexy bitch', 'Hey Mama', 'Titanium', 'When Love Takes Over', 'She Wolf' i mnogih drugih, nije se sramio pokazati isklesano tijelo, na račun kojeg je dobio brojne komplimente

<p>DJ <strong>David Guetta</strong> (52) gostovao je u podcastu 'Concours d'anecdotes' kod vlogera <strong>Mcflya </strong>(34) i <strong>Carlita</strong> (34). Guetta je bio odlično raspoložen, s dečkima se cijelo vrijeme zafrkavao, a onda su mu dali zadatak da skine majicu jer su to i oni učinili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Guetta pokazao 'pločice'</strong></p><p>Iako su domaćini bili gotovo dva desetljeća mlađi, ostali su iznenađeni Guettinim torzom. David je polako skinuo crnu majicu i dečki su bili izvan sebe.</p><p>Ne samo da je iznenadio njih, već gledatelji nisu prestajali komentirati njegov savršen izgled iako je ušao u šesto desetljeće. </p><p>- Bome, pravi je komad - pisali su. Tvorac hitova 'Sexy bitch', 'Hey Mama', 'Titanium', 'When Love Takes Over', 'She Wolf' i mnogih drugih, nije se sramio pokazati isklesano tijelo.</p><p>Glazbenik je od 1992. do 2014. bio u braku s<strong> Cathy Guettom</strong> (53) i imaju dvoje djece, sina <strong>Tima</strong> (16) i kćer<strong> Angie</strong> (13). </p>