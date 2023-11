David iz Makedonije osvojio 20 ribica, a zaobišao ga Pažaninov izazov: 'Nema za tebe zadatka'

Treći domaćin ovog tjedna u emisji 'Riba na torti', David Temelkov, pripremio je makedonsku večeru koja je potpuno oduševila njegove goste. Njegovu posvećenost i strast prema kuhanju prepoznali su i velikodušno nagradili – svatko po pet ribica i time lansirali Davida na sam vrh ljestvice.

Tradicionalne hrvatske menije Pažanin je spremio u kuverte kao zadatke koje natjecatelji moraju ispuniti, odnosno spremati svoje večere prema njegovim receptima i zaboraviti svoje želje i ideje. Ovotjednom trećem domaćinu preostale su crvena, plava i zelena koverta.

- Ovo bi predstavljalo makedonsku vrelu krv, ovo bi predstavljalo Ohridsko jezero, a ja ću se uhvatiti za makedonske planine i izabrat ću zeleno - poručio je David pri odabiru, a onda se pozitivno šokirao jer je izabrao praznu kovertu.

Foto: NOVA TV

- Drago mi je da si ti izvukao praznu, to znači da radiš svoj meni, nema za tebe zadatka nikakvog, slobodan si, radiš ono što si zamislio i to je to - objasnio je Pažanin.

Budući da cijela Davidova obitelj i prijatelji žive u Makedoniji, za pomoć u kuhinji pozvao je susjeda Roka koji je uvijek spreman za kuhanje, ali je i postavio jedan uvjet – dok se kuha ne jede se.

Foto: NOVA TV

Zajedničkim snagama pripremili su večeru u tri slijeda – čips od tikvica s ajvarom, gravče na tavče i proteinski

Putujući do Davidovog doma ekipa je nagađala zna li on doista dobro kuhati i što bi ih moglo dočekati.

- Sigurna sam da je dobar domaćin, a zna li baš kuhati to ćemo tek saznati - najavila je Marie, pa odmah na predjelu shvatila da je večerašnjeg domaćina malo podcijenila.

Foto: NOVA TV

- Kod predjela mi se posebno svidjelo to što je bilo zapravo jako puno malih predjela i volim taj način pripreme jela gdje se može probati od svačeg pomalo - istaknula je Lara Demarin, a i ostatak ekipe nizao je samo pohvale.

Na koncu večeri, nakon deserta, domaćin je donio zdjelu s papirićima na kojima su bile ispisane riječi. Svatko je izvlačio po jedan papir i pokazao koliko tko poznaje njegov maternji jezik.

Foto: NOVA TV

- Stvarno nisam znao što bi nam mogao pripremiti, mislio sam donijet će nam sprave pa ćemo morati dizati utege. Onda su došli papirići, pa sam pomislio da su brojevi, a zapravo jako je simpatično ispalo - ocijenio je Zvonimir, koji se već sprema za sljedeću epizodu u kojoj će ovu veselu ekipu ugostiti u svom domu.

Što za njega sprema Pažanin te hoće li se jednako dobro pokazati u kuhinji kao na stand up pozornici pogledajte u novoj epizodi 'Ribe na torti'.