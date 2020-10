David Shiner: 'Klaun spaja najveću tugu i radost i tjera nas da im se smijemo do suza'

Najpoznatiji moderni klaun, koautor Cirque du Soleila, broadwayski redatelj i dobitnik Tonya, David Shiner, u Hrvatskoj radi predstavu o ljubavi, obitelji, ranjivosti i mržnji i poručuje ' klaunovi nisu samo za djecu'

<p>Ljudi danas misle da su klaunovi samo za djecu, maskote fast food lanaca, zabavljači na dječjim rođendanima. Klaun je puno više od toga, prva filmska zvijezda je bio <strong>Charlie Chaplin</strong> koji je klaun, objašnjava nam <strong>David Shiner</strong>, redatelj, producent, glumac, profesor, dobitnik Tonya, ali prije svega - klaun.</p><p><strong>Shiner </strong>je odrastao u siromašnoj američkoj obitelji u Coloradu, jedan od osmero djece, sin sitnog kriminalca. S 27 godina radio je kao stolar, i jednog dana vračajući se s posla, na ulici je vidio klauna i ostalo je povijest. </p><p>- Nisam mogao vjerovati koliko je taj čovjek lagano nasmijao sve oko sebe. Fasciniralo me to. Sutradan sam dao otkaz i počeo. Ispočetka sam bio užasan, ljudi su se derali na mene da odustanem, ali ja sam se svejedno svaki dan vraćao - govori nam kroz smijeh <strong>David.</strong> </p><p>Skeč kojim je osvojio publiku napravio je u trenutku očaja. Mislio je da je pogriješio sa promjenom karijere pa se upustio u skeč koji ga je skoro strpao u zatvor.</p><p>- Stao sam na ulicu, zaustavio policijski auto i izvukao policajca van praveći se da sam i ja policajac. Sjeo sam u auto i počeo voziti. Srećom, policajac se vrlo brzo počeo smijati kad sam ga krenuo vraćati - priča David i dodaje da je u tom trenutku razvio svoj stil 'agresivnog klauna'. - Trebate biti jako ponizni i hrabri da uđete u nečiji prostor, mislim da sam tu razvio poštovanje prema svim bićima - objašnjava <strong>David. </strong></p><p>4 godine nakon, spakirao se i preselio u <strong>Pariz</strong>. Unajmio je sobicu u sumnjivom motelu i svaki dan nastupao na ulicama, ali ostali izvođači su ga odbacivali. Uskoro je svojim drugačijim stilom okupljao publiku 5 puta dnevno i zarađivao kao nikad. </p><p>- Mrzili su me. Ali nema veze, ja sam se trudio i dospio na natjecanje u Njemačkoj. Nisam dobio nagradu jer me većina žirija smatrala modernom sramotom, ali jedan član mi je kasnije prišao i rekao da nastavim. Iste večeri sam upoznao i ljubav svog života, <strong>Mikaelu. </strong>I tako sam se doselio u München - priča <strong>David. </strong></p><p>Uskoro je dobio malu ulogu u Hollywoodu gdje je upoznao svog poslovnog partnera <strong>Billa Irwina, </strong>koji je do tad već bio velika faca i jedan od Davidovih uzora. Dvojac je ubrzo postao hit na Broadwayu, a prije nego što se okrenuo, David je počeo režirati za <strong>Cirque du Soleil</strong>. Njegova predstava <strong>Kooza </strong>se i danas igra. </p><p>- Tada su klaunovi i fizička komedija bili veliki hit jer je ljudima, kao i danas trebalo smijeha. Klaun nije samo lik koji se glupira. Klaun spaja najveću tugu i najveću radost u jedan lik i pokazuje ljudima sve ono što ih muči pomiješano sa svime što vole. Ta ranjivost je osnovni alat klauna. Ako to možeš, onda povezuješ ljude u jedno prekrasno iskustvo u kojemu se zajedno smiju i plaču. To je bit umjetnosti - objašnjava <strong>David </strong>koji danas poučava na Akademiji u Münchenu. Ali do toga nije lagano došao. Kako kaže, godinama se morao boriti sa svojim strahovima i mržnji prema ocu dok nije došao do toga da se ne boji odbijanja. Tek tada su njegove predstave postale hit.</p><p> - Svijet nije uvijek lijepo mjesto, to vidimo i danas. Ali moramo znati da je u redu bojati se i biti ranjiv. To je moja zadaća kao klauna, pokazati publici da se sa svime možemo nositi ako smo ljudi - govori <strong>David. </strong></p><p>U Hrvatsku je stigao jer radi na predstavi radnog naziva 'Samurai projekt' u suradnji s<strong> Ludom kućom, Triko Cirkus Teatrom i </strong>glumcem i redateljem<strong> Ivanom Đuričićem</strong>.</p><p>- Zaljubljen sam u vašu zemlju. Prije par godina sam ovdje održao jednu radionicu s ekipom s kojom radim predstavu i fascinira me koliko talentiranih ljudi je ovdje. Od načina rada, spremnosti da prihvate kritiku i uče, genijalni su. Pogotovo mladi ljudi koji su još na Akademijama. Imate ljude koji bez problema mogu prešišati Hollywood i mislim da ću još nekoliko svojih predstava preseliti k vama - završio je <strong>David.</strong></p>