David stiže u 'Superstar' nakon smrti voljenog djeda: On je moj najveći uzor, htio bih biti kao on

Sutra u 20.15 na RTL-u počinje druga epizoda glazbenog spektakla 'Superstar'! Stručni žiri u kojem su Severina, Nika Turković, Tonči Huljić i Filip Miletić odlučit će tko će dobiti priliku za prelazak u drugu fazu natjecanja, a mladi Splićanin David Marušić potrudit će se pokazati im kako bi baš on mogao postati drugi hrvatski 'Superstar'!

- Moja očekivanja od showa su upoznati dobre ljude, zabaviti se te donijeti energiju i emociju na pozornicu - jasan je dvadesetčetverogodišnji David.

Foto: RTL

Mladi Splićanin odlučio se prijaviti u show nakon smrti voljenog djeda i saznanja da je i on pjevao u mladosti, što ga je potaknulo da vlastiti talent pokaže i drugima.

- Moj djed je bio moje sidro u životu kada god mi je nešto trebalo uvijek je bio tu uz mene bilo to djelima ili savjetom. On je moj najveći uzor i nadam se biti barem upola čovjek kakav je on bio - emotivno priznaje.

Roditelji su podržali njegovu odluku za prijavu u show, a ističe kako su njegov najbolji prijatelj i kolegica s posla uvijek tu za njega i prava su mu podrška.

Foto: Privatni album

Veliki je zaljubljenik u borilačke vještine i sportove.

- Oduvijek sam se htio naučiti braniti i još kao dijete volio sam sve vezano uz borbu. S vremenom sam počeo pratiti UFC borbe i apsolutno sam se zaljubio u stil borbe trenutnog prvaka perolake kategorije Ilije Topurije. Krenuo sam se baviti jiu jitsuom, ali s vremenom mi je boks ipak postao draži - kaže David i dodaje:

- Trenutno sam na pauzi do treninga, ali svakako im se planiram ubrzo vratiti.

Priznaje kako je to da bi se volio ozbiljno baviti glazbom otkrio kad se prijavio u show:

- Moja prva ljubav su borilačke vještine, ali s vremenom mi je glazba sve više prirasla srcu.

Foto: Privatni album

Mladi pjevač zarazne energije najviše voli slušati žanrove dark country i alternativni rock, iako, kako kaže, lijek za njegovu dušu je glazba skladatelja poput Johana Johanssona i Olafura Arnaldsa. A, ako se govori o njegovom stilu pjevanja, kao svoje uzore ističe Shawna Jamesa, Lewisa Capaldija, Damiana Davida te Željka Bebeka i Gorana Bareta.

Veseli David u šali najavljuje kako će, ako osvoji titulu 'Superstara' i nagradu, prvo kupiti novi bicikl:

- Iako sam to rekao u šali, mislim da bih uložio u električni bicikl - moji listovi su se dovoljno napatili na uzbrdicama - zaključuje uz smijeh.