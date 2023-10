Davor Bilman jedva se pribrao nakon što je čuo njeno neobično ime: 'Zovem se Hitna Ražnjević'

Neobičan talent u drugoj epizodi 'Supertalenta' pokazala je gospođa Hitna Ražnjević.

- Rođena sam 1960. godine, dolazim iz Rijeke. Ja sam, kad sam završila gimnaziju, jednostavno mi je došlo da bi mi bilo najbolje ići u časne sestre, zašto ne. Vjernica sam, iz katoličke sam obitelji. Mama kaže, nemoj u časne sestre, nećeš imati svoju obitelj. I tako sam se pokolebala i nisam otišla - rekla je Hitna pa dodala:

- Preko dana čitam, tako mi je došlo da naučim nešto na latinski. To mi ide, volim latinski jezik, sviđa mi se i engleski, isto je dobar jezik, a baš mi se posebno sviđa talijanski, zapravo njega ću staviti na prvo mjesto iza latinskog, znači na drugo mjesto. Moja motivacija za dolazak na Supertalent je bila - idem probati. Žiri će različito reagirati zato što svatko od njih ima svoje mišljenje, a možda netko od njih to neće ni razumjeti. Ne očekujem ništa posebno, baš se osjećam odlično, nimalo treme, hvala ti Bože.

Foto: Luka Dubroja

Izašla je na pozornicu i predstavila se, a žiri se načudio njenom nesvakidašnjem imenu. Davor se krenuo smijati i jedva prestao. 'Oprostite, malo sam...', rekao je. Nije odmah otkrila koji je njen talent, a onda je krenula s molitvom.

Maja je ubrzo stisnula 'X', a isto je napravila i Martina. Frano je pak rekao da se njemu sviđa jer je teško za naučiti. Publika je dala veliki aplauz Hitni.

- Imam potrebu odmah argumentirati svoj X. Meni je drago da ste došli ovdje i nadam se da ste se pomolili u naše ime, za sve nas skupa, ali ovome u Supertalentu nije mjesto - objasnila je Martina, a Maja dodala:

- Gospođo Hitna, mi nismo ovdje baš navikli na molitvu, pogotovo ne na latinskom, kak bi vam rekla, nismo mi došli na propovijed. Nije do vas, do nas je.

Foto: Luka Dubroja

Davor je rekao da je bio znatiželjan pa zato nije stisnuo 'X'.

- Hvala vam što ste se prijavili, hvala vam što ste došli, jer nekako mislim da vama ovo nije šala i da vi stvarno u to vjerujete, vi se s time bavite, i to prenosite, i širite među ljudima, i mislim da je to ključno, i hvala vam na tome. Doći i stati pred ljude, i reći nešto u što zaista vjerujete, to je zaista hrabrost i hvala vam na tome - rekao je Fabijan. Hitna nije prošla dalje i rekla je kako ju reakcija žirija nije iznenadila.