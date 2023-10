Davorin Bogović o Baretu: 'On je razmaženi sebičnjak. Zna sve narodnjake i s guštom ih pjeva'

Gost nove epizode 'Nedjeljom u dva' bio je glazbenik Davorin Bogović (63). S voditeljem Aleksandrom Stankovićem pričao je o Prljavom kazalištu - onom drugom, rasprodanim koncertima Aleksandre Prijović i zvijezdama s domaće scene.

Nije čuo za Aleksandru Prijović

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović rasprodala je četiri koncerta u zagrebačkoj Areni, a najavila je i peti za koji bi također uskoro mogle nestati ulaznice. Aleksandru svi komentiraju pa je tako i Bogović dao svoje mišljenje o njoj.

Foto: HRT

- Kupio sam red, cijelu jednu arenu, jedna je samo za mene. Da mi nisi maloprije rekao tko je to, ali pet arena, netko za koga ja nisam čuo - zapitao se Davorin. Glazbenik je potom rekao kako je u njemu problem što nije čuo za Prijović.

- U meni je problem (da nisam čuo). Ja sam problematičan. Zar nije problematično cijeli život baviti se rock 'n rollom, a cijeli život pokraj tebe prolaze neke druge stvarni, grozne stvari prolaze kod publike - rekao je pa dodao:



- Neke stvari ja ne računam pod glazbu, a prolaze izvrsno.

Dva Prljava kazališta nemaju dodirnih točaka

Od nedavno na našoj sceni postoje dva Prljava kazališta, ono pravo s Jasenkom Hourom i Mladenom Bodalcem i drugo s Tihomirom Filešom i Davorinom Bogovićem. Glazbenik je u intervjuu rekao kako ta dva benda s istim imenom 'nemaju dodirnih točaka' te da nije zbunjujuće.

Foto: HRT

- Nije zbunjujuće, Hrvatska je umjesto jednog albuma dobila dva albuma. Potpuno je različito jedno i drugo kazalište. Nema nikakvih dodirnih točaka. Publika se može opredijeliti, ili će slušati oba kazališta ili jedno ili drugo - rekao je. Stanković ga je pitao i je li to isto kao da postoje dva Dinama i dvije Rijeke, na što je Davorin odgovorio kako su u Hrvatskoj postojala dva Dinama.



- Bila su dva Dinama. Bio je Dinamo iz Vinkovaca pa poslije Cibalia. Pa što, dva kazališta, stvari su na sudu, kako kažu političari i nogometni djelatnici, neka institucije rade svoj posao - rekao je.

'Goran Bare je razmaženi sebičnjak'

U emisiji se osvrnuo i na pjevača Gorana Bareta, za kojeg brojni kažu da živi rock&roll. Davorin je rekao kako se u mnogo stvari ne slaže s Baretom, a Stanković ga je pitao kakav je on s njegovom glazbom.

- Ja znam malo više o njemu. On je u rock&roll ubačen. On je jedan razmaženi sebičnjak. Zna sve moguće narodnjake i cajke. I to…to s pravim guštom on pjeva. Tako da, rock…u rocku je priučen i to je tako - rekao je.