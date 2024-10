Davorin Bogović za 24sata: I u Hourinom 'Prljavom kazalištu' bih pjevao ako bi dobro platio

Pamtim datum 29. kolovoza 1984. jer sam se tad odlučio skroz srediti. Na probe bih dolazio ranije, i to bez kapi alkohola. Tako sam radio sljedećih osam mjeseci, do sredine svibnja 1985. godine, kad sam jedan dan ulovio Bodaleca i Houru u veselom razgovoru. Kad je Bodalec čuo moje korake, odmah je pobegel na stražnja vrata, ali bilo je prekasno, već sam ga vidio. Sljedeći dan sam bio na moru. Ma nije me to tako strašno pogodilo jer je atmosfera bila trula, prisjeća se Davorin Bogović odlaska iz Prljavog kazališta prije gotovo 40 godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.