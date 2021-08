Glumac, režiser i producent Robert De Niro ima zavidnu karijeru, a potječe iz umjetničke obitelji. Majka Virginia Admiral bila je slikarica, a otac Robert slikar, kipar i pjesnik. Njegovi roditelji rastali su se kad je imao samo 2 godine jer je otac navodno shvatio da je homoseksualac.

Odrastao je u New Yorku, a njegova prva uloga bila je ona plašljivog lava u školskoj predstavi 'Čarobnjak iz Oza'. Napustio je privatnu školu i s 13 godina bio član ulične bande, što se njegovima nije sviđalo pa su zahladili odnose. Iako su mislili da neće uspjeti u životu, legendarni glumac ima dva Oscara ('Kum 2' 1974. i 'Razjareni bik' 1980.), itekako je poznato ime u Hollywoodu, a o njegovim ulogama uči se i u školama. Danas slavi 78. rođendan.

Prvu zaradu od glume dobio je nastupajući u predstavi 'Medvjed' A. P. Čehova, kada je imao 16 godina. S Martinom Scorseseom počinje surađivati 1973. godine. Za film 'Taksist' pripremao se tako što je vozio taksi po New Yorku, a slavna rečenica 'You talkin' to me?' postala je dio žargona.

Zbog filma 'New York, New York' učio je svirati saksofon, a zbog 'Razjarenog bika' trenirao je boks i udebljao se 25 kila pa mršavio i uvjerljivije prikazivao propast boksača.

Što se tiče njegova privatnog života, ženio se dva puta, a ima šestero djece s tri žene. Prva supruga bila mu je Diahnne Abbott (76) s kojom se skrasio 1976. i dobio sina Raphaela (44), a usvojio i njezinu kćer iz prvog braka Drenu (49).

Ljubav je pukla 1988., a De Niro je iz veze sa supermodelom Toukie Smith (68) dobio sinove blizance Aarona (25) i Juliana Henryja (25). Srce mu je zatim ukrala Grace Hightower (66), s kojom je 1998. dobio sina Elliotta (23), godinu dana nakon vjenčanja. U braku su još dobili i kćer Helen Grace (9). Razišli su se 20 godina nakon.

Rak prostate dijagnosticiran mu je 2003., a kolege i prijatelji slali su mu brojne poruke podrške. Liječio se i vratio radu pa snimio još nekoliko filmova.

Jedna od najbizarnijih stvari koja mu se dogodila bila je kad je javno navedeno njegovo ime u istrazi o lancu prostitucije u Parizu. De Niro se urotio protiv Francuske jer su ga fotografi uslikali kako izlazi iz ureda tužitelja. Tada je za Le Monde rekao kako se više nikad neće vratiti u Francusku, ali i da će svim svojim prijateljima sugerirati da ne dolaze. Do 2011. se 'ohladio' pa je došao na filmski festival u Cannesu.