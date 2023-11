De Niro na sudu opleo po bivšoj asistentici: 'Zamolio sam je da mi počeše leđa. Je*eno derište'

U tijeku je suđenje između glumca Roberta De Nira (80) i njegove asistentice Graham Chase Robinson (41), koja ga je optužila za spolnu diskriminaciju i seksualno uznemiravanje. Glumac je u utorak na sudu na Manhattanu priznao kako je od svoje bivše asistentice tražio da ga počeše po leđima.

- Dobro, dvaput je to bilo? Ulovili ste me! Kažem da su to gluposti. To nikada nije bilo učinjeno s nepoštovanjem - izjavio je dvostruki oskarovac, a onda se obratio svojoj nekadašnjoj asistentici.

- Sram te bilo, Chase Robinson! Kvragu! Žao mi je - rekao je asistentici, a ona je naglasila kako je htio češkanje isključivo njenom rukom, nikako sa spravom za isto.

Robinson je s odvjetnicima prikazala De Nira kao zahtjevnog šefa. Prema njihovim navodima i puštenim audiosnimkama, on bi ju zvao nedjeljom u 6:30 ujutro kako bi mu dala podatke za pristup računalu, a navečer bi ju tjerao na Uber kako bi mu naručila martini. Jednom ju je zvao tijekom sprovoda njene bake tražeći od nje da otiđe po autobusnu kartu za njegovog sina.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

- Pa? Ako jesam, onda jesam - rekao je De Niro koji je na sudu svjedočio više od pet sati.

De Niro je u jednom navratu opisao Robinson kao 'je*eno razmaženo derište', za što ga se također tereti. Glumac je priznao da je tad bio uzrujan i imao malo povišeniji ton jer ga ona nije probudila na vrijeme za jedan događaj.

Tijekom njihove desetogodišnje suradnje, De Niro je, prema riječima Robinson, od nje tražio neželjen fizički kontakt, a trpjela je mizoginiju i uvrede. Ove optužbe uslijedile su nakon što je glumčeva tvrtka Canal Productions prva tužila asistenticu za navodnu krađu novca od firme i gledanje filmova tijekom radnog vremena.

Robinson je dala otkaz 2019. godine nakon što se sukobljavala s njegovom djevojkom Tiffany Chen. Glumac ne odustaje od svojih navoda da se prema asistentici ponašao pristojno, a ona mu zamjera što je za njega radila sve i svašta, a na kraju od njega nije dobila ni preporuku za novi posao.