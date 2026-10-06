Dečki koji su promijenili tijek događaja u vili! Evo tko su novi bombshelli u 'Love Island Adriji'

Toni (19) dolazi iz Pule i radi s roditeljima u obiteljskom restoranu, a prije toga godinama je igrao nogomet - sve dok ga ozljeda noge nije zaustavila. Iza sebe ima jednu ozbiljniju vezu koja je pukla zbog ljubomore. U Love Island Adria dolazi spreman za nešto ozbiljnije, iako priznaje da je prije više volio slobodu, zabavu i flert.

Ovaj bombshell obožava pažnju, koketiranje mu je prirodno, a za pravu kemiju i djevojku bi se itekako potrudio. Djevojke mu se, otkriva, često prve javljaju, no nema problema napraviti ni prvi korak! Ako mu se neka djevojka zaista svidi, spreman se za nju boriti - konkurencija mu nije problem!

Foto: VOYO

Nikola (27) dolazi iz Sokobanje i po zanimanju je financijski forenzičar. Nikola je rođen u Italiji i proveo pola života, a potom je živio i u Nizozemskoj, Njemačkoj i Španjolskoj. Danas, Nikola živi na relaciji između Beograda i Niša. Iza sebe ima tri veze, a jednom je bio i zaručen. Nikola voli putovati, a kaže da mu je upravo zbog putovanja ljubavni i seksualni život bio poprilično aktivan. Voli flert, ali tvrdi da se i cure često prve zainteresiraju za njega.

Za sebe kaže da je romantičan te emocije radije pokazuje djelima nego riječima. Privlače ga žene s kojima može voditi smislene i duboke razgovore. Opisuje se kao sapioseksualac - najviše ga privlače inteligencija i osobnost.

Najteže mu pada neiskrenost. Kaže da brzo primijeti i 'bijele laži' te ih doživljava kao znak nepoštovanja. Povjerenje i iskrenost za njega su temelj svake veze. Nikola nema problem pričati o svojim emocijama i smatra da je upravo otvoreno pokazivanje osjećaja znak muškosti.

Foto: VOYO

Dečkima se pridružio i Luka (25) koji dolazi iz Zagreba i po zanimanju je medicinski tehničar.

Veliki dio života provodi u teretani, a fizički izgled i aktivan životni stil jako su mu važni. Obitelj mu je važan dio života, baš kao i povjerenje, koje ističe kao najvažnije u vezi. Iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu dugu godinu dana, a završila je jer su se s vremenom udaljili. Luka zna biti ljubomoran, ali ne smatra se posesivnim

Privlače ga djevojke koje su drugačije od njega. Sebe opisuje kao introverta pa ga privlače otvorene, dominantnije i energičnije cure. Fizički voli ženstvene djevojke koje su u formi, a posebno mu se sviđaju lijep osmijeh i oči. Godine mu nisu presudne ako postoje kemija i povezanost.

Iako emocije ne pokazuje odmah, Luka kaže da je emotivac i da je s godinama naučio bolje ih kontrolirati. Često ih zadrži za sebe jer mu je lakše nego pokazati ranjivost. Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati.

Foto: VOYO

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