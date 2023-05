Dečki se prvo posvađali, a onda si dijelili komplimente: 'Opasno ih je popravio, neka češće dođe'

Dan uvijek počne mirno u 'Superpar' kući pa su tako dečki vježbali prije izazova, a djevojke su se uljepšavale. No kako broj ukućana pada, tako svi žele biti najbolji u izazovima kako se ne bi našli u još jednim eliminacijama i napustili show. Danas su se dame kladile tako da je Anamarija Dragina uložila 350 eura na svog supruga, Anamarija Filipova također toliko, Azelma je uložila 400 eura na Ismeta, Karmela isto toliko na Tomislava, Martina je stavila 300 eura na Ismaela, kao i Meri na svog Davora.

Foto: RTL

Pred dečkima je bio izazov koji se sastojao od četiri igre - u te četiri igre muškarci su birali s kim će igrati, a Enis je izvlačio tko će birati svog protivnika te im otkrio da će samo dvojica proći. Anamarija je spomenula kako bi Davor mogao kalkulirati pa je Meri rekla:

- Smatram da su dobili jako lošu sliku o nama, oni misle da smo mi jedno veliko zlo zbog odlaska Verice i Dragana. Ne znam što su im oni rekli, najvjerojatnije da su izašli zbog nas.

Prva igra sastojala se od gađanja tri crvene loptice s bijelim lopticama, a cilj je bio izbiti loptice iz žutog kruga. Enis je izvukao da si Drago prvi bira protivnika, a on je odabrao Tomislava. 'Najbitnije je imati mirnu ruku i biti precizan', rekao je Drago koji je pobijedio u ovoj igri, a Tomislav je priznao da mu preciznost nije najjača strana.

Foto: RTL

Drugu igru Filip je odabrao Ismeta za protivnika, a imali su bazen s lopticama i praznu tubu u koje su ih trebali ubaciti - ali morali su ih iz svog bazena stavljati u suparničku tubu, koristeći samo jednu ruku! Filip je trebao ubaciti četiri ljubičaste loptice, pet plavih i šest crvenih dok je Ismet trebao četiri zelene, pet roza i šest zlatnih. Ismet je prvi završio zadatak i rekao:

- To je ono što mi je nekad brzina prednost, a nekad mana.

Domino je bio treća igra, a u slaganju su se okušali Davor i Ismael. Davor je brzo završio zadatak, a Ismael u šali rekao:

- Pustio sam dedu da malo dulje igra, da ne ispadne odmah, žao mi čovjeka.

Foto: RTL

U četvrtoj igri trebali su se zakačiti za prečku i vidjeti tko može dulje. Davor je odabrao Filipa i rekao:

- Na njemu se vidjela neka nervoza i pokušao sam iskoristiti to što mu se ruke znoje da će možda prije pasti.

Ipak, nije dobro procijenio protivnika koji je izdržao dulje od njega. Prvu igru ponovno su igrali Ismet i Davor, a Davor je bio bolji u izbacivanju loptica.

Foto: RTL

Potom su Tomislav i Drago punili tube, a bolji je bio Drago. 'Ubacio je više loptica i tu je glava odradila svoje', rekao je Drago, a Tomislav je priznao da nije baš uključio mozak.

- Baš sam bila tužna pogotovo zato što sam vidjela koliko se trudio - rekla je Karmela, no za Tomislava je igra bila završena.

Za slaganje domina Davor je odabrao Ismeta. 'Osim mene, za tebe nije navijao nitko', kasnije je Meri rekla suprugu, koji ipak nije bio brži od Ismeta. Meri i Davor komentirali su da Azelma i Ismet govore ružno o njima, a Davoru je posebno zasmetalo kad mu je Ismet nakon pobjede rekao: 'Marš kući!' Davor mu je prigovorio da treba pripaziti na rječnik jer mu je Meri rekla mu je u žaru borbe rekao i da je go*no.

Foto: RTL

- To nisam rekao! Neka vrate na kameri! Neka se nauči podnijeti poraz jer znam da nije reagirao zbog mojih riječi već zbog svog poraza. Sad mi je pao skroz u očima - rekao je Ismet, a Ismael komentirao: 'Prikrivena ratna zona između Davora i Ismeta.'.

Ismet je odabrao Ismaela za igru u kojoj su obojica visjeli na gredi.

- Mislio je da sam lak protivnik jer se on osjeća jako i čvrsto zbog sporta koji trenira već dugo. Ja sam miran, povučen, ništa nisam eksplozivan, ali kad me se dirne - rekao je Ismael koji je naposljetku bio bolji od Ismeta.

U igri su još ostali Filip, Drago i Ismael, koji je odabrao Dragu jer je o imao još dva života i naposljetku ga pobijedio. Ismael je birao sljedećeg protivnika i imao mogućnost jednom kandidatu dati prolazak i odabrao je Filipa.

- Može on reći da me spasio, ali ne znamo kako bi bilo da je išao sa mnom. Bilo bi napeto i gusto, ali svejedno mislim da bih pobijedio - rekao je Filip.

Foto: RTL

U posljednjoj igri Ismael i Drago punili su tube s lopticama određene bolje, a kako Ismael nije stavio sve loptice, Drago je pobijedio.

- U jučerašnjem i današnjem izazovu dosta je odigrala sreća - rekla je njegova Anamarija. Nakon zbrojenog novca najgori su bili Karmela i Tomislav te Azelma i Ismet, a sljedeći put očekuje ih zajednički izazov. Filip je kasnije pokušavao objasniti Davoru da mu Ismet nije rekao ništa ružno, no on mu je rekao da neće to s njim rješavati. Uslijedilo je muško okupljanje i u goste im je došao Anton Rudan, koji je bavi preživljavanjem u prirodi, samoniklim biljem, 'muškim krugovima', a natjecao se i u 'Superparu'. Anton je počeo pričati o muškoj energiji, potpori i emocijama.

Foto: RTL

- Svoje emocije nisam naučio pokazivati nikome, uvijek i skrivam i držim za sebe - rekao je Ismet, a Anton je prvo želio da kažu kako se danas osjećaju. Potom su vikali, udarali jastuk i govorili jedni drugima po jednu pozitivnu rečenicu, a djevojke su virile kako bi vidjele što to oni rade. Za kraj su plesali, što je oduševilo sve dečke!

- Anton ih je popravio opasno, neka dolazi svaku večer - komentirala je Martina.

Foto: RTL

