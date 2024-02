Dečko Danijele Martinović: 'Za nju sam napisao pjesmu, rekla mi je: Ne, to ti moraš pjevati!'

Prvi put Josip Plavić, dugogodišnji kriminalistički inspektor, otkriva nam kako je glazba ponovno prevladala u njegovu životu. Za svoju ljubav, Danijelu Martinović, napisao je pjesmu "Na kiši plešem" te nam objasnio zbog čega ju je na kraju on ispjevao.

Josip je roker u duši, kojemu je glazba cijeli život u prstima i glasnicama, no sad joj se ozbiljno posvećuje sa svojim bendom. Više ne radi u policiji. Na tu odluku je, kaže, najviše utjecao stres.

Foto: TEA JO PHOTOGRAPHY

- Pomagati i služiti velika je odgovornost te svakodnevno bezuvjetno davanje. O svojem poslu ne smijem pričati niti davati izjave, no navest ću samo kako već neko vrijeme to nije moj izbor. Trenutak kad stresan način života počne utjecati na vaše psihofizičko stanje je trenutak kad treba odlučiti promijeniti način života i životne navike. Život je predivan i samo jedan. Postoje i drugi, manje stresni načini na koje i dalje mogu nastaviti davati i pomagati - priča nam Josip. On se sad vraća svojoj prvoj ljubavi. Nakon 16 godina pauze ponovno se okupio s bendom Izvan zakona. Društvo je to iz srednje škole, a novi album najavljuju s pjesmom ''Na kiši plešem''.

- Mirovanje od glazbe je nešto što je meni očigledno trebalo. Svatko od nas je na neki način zatvorio neko poglavlje u svojem životu i glazba nas je u jednom trenutku sve ponovno dovela u isto vrijeme na isto mjesto. Točno tamo gdje smo stali prije 16 godina. Ali ovaj put neopterećeni možemo nastaviti dalje s onim što je za nas predivna dječačka igra, a to je glazba - priča nam Josip. Glavni vokal i gitarista je Josip, uz njega je na gitari Vijeko Vugrić - Vex, Krešimir Šokec - Šoky je na bas gitari, klavijature svira Branko Glavan, a za bubnjeve je zadužen Davor Smotalić-Smotke. Njihova imena su itekako poznata na glazbenoj sceni. Iako bend nije osvojio još nijednog Porina, njegovi članovi ih imaju po nekoliko.

Članovi benda imaju Porine

- Bilo je tu i značajnijih nagrada, ali samo Porina mislim da su dečki osvojili osam ili devet - kaže Josip. Smotke je prvi bubnjarski angažman dobio u grupi Film s Jurom Stublićem. Kao aranžer, producent i ton majstor surađivao je s estradnim umjetnicima, kao što su: Tony Cetinski, Prljavo kazalište, Rade Šerbedžija, Petar Grašo, Los Caballeros, Nina Badrić... U međuvremenu je postao bubnjar zagrebačke grupe Radio Luksemburg, koja je imala nekoliko uspješnih singlova ("Ako nemam te", "Kad sam te poljubio", "Hrabri se ne lome"). Paralelno radi na svom prvom autorskom albumu pod nazivom "Smotke", kao i na pjesmama grupe. Za diskografsku nagradu Porin bio je nominiran više puta, no dva puta ga je i osvojio, i to s Cetinskim za ''Tony Cetinski i prijatelji'' i Radio Luksemburgom za debitanta godine.

Foto: TEA JO PHOTOGRAPHY

Glavan je glazbeni akademik, profesor glazbe koji je svirao s Doris Dragović, Mišom Kovačem, Zdravkom Čolićem, te kraći period i u grupi Magazin. Dobitnik nagrade Porin. Šoky osim u Izvan Zakona svira i u grupi Savršeni Marginalci te je bio član Hladnog piva od 1998. godine do prestanka njihova rada. Osim više nagrada Porin dobitnik nagrade Status. Vex je gitarist, vokal, skladatelj i tekstopisac. Pjesma ''Na kiši plešem'' prva je balada ili, kako bi rokeri rekli, "laganica" grupe. Pjesma je prvo bila namijenjena Danijeli Martinović.

- Danijeli sam pustio pjesmu u trenutku dok je još bila u demo verziji. U tom trenutku činila mi se idealnom za ženski vokal, jer ja nikad nisam pisao ili pjevao balade. Nakon što ju je poslušala nekoliko puta rekla mi je: 'Ova pjesma je drugačija i nekako tvoja. Mislim da bi je upravo ti trebao snimiti s bendom'. Nije me trebala puno nagovarati - smije se Josip. Ostale pjesme s albuma su rokerske, a Danijeli se i to sviđa.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

'Danijela je u duši rokerica'

- Možda nećete vjerovati, ali Danijela je u duši prava rokerica - zaključuje pjevač. Plavić se, uz profesionalnu karijeru bavio live produkcijom i skladanjem pjesama za dječje lutkarske predstave. Surađivao je s mnogo estradnih umjetnika i bio angažiran na glazbenim festivalima raznih žanrovskih izričaja. Osim u Izvan zakona, svirao je i u vukovarskoj grupi Quo Vadis.

Foto: TEA JO PHOTOGRAPHY

- Glazba je jezik. Jezik koji razumije svatko onaj kome ta glazba dotakne srce i izazove promjene mjerive svim čulima. Glazbi se ne vraćamo, ritam i glazba uvijek su tu. Kad jednom progovorite taj jezik, čujete ga i vidite uvijek i svugdje - govori nam Josip.

Dečki iz benda poznaju se od 1988. godine. Svirali su svugdje, od prostorija za probe limene glazbe do franjevačkog samostana iznad Jordanovca. Putevi im se razilaze 1991. godine. U periodu od 2003.-2005. godine snimaju album i izdaju prvi singl "Sexy zvijery", nakon kojega započinju sa samostalnim koncertima. Potom nastupa pauza od dugih 16 godina jer im privatne i profesionalne okolnosti ne dopuštaju potpunu posvećenost bendu. Dečki pjesme rade, snimaju i produciraju sami, dok se za videospot pjesme ''Na kiši plešem'' pobrinuo stari obožavatelj i prijatelj grupe Zvonimir Ćurić.