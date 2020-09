Dečko Megan Fox hvali njihov odnos: Saznao sam za ljubav tek kad su nam se oči srele...

Prije nje uopće nisam vjerovao da takva neka veza može postojati, rekao je reper Machine Gun Kelly, inače vrlo dobar prijatelj Stipe Miočića, najvećeg UFC-ovog teškaša svih vremena

<p>Reper <strong>Colson Baker</strong>, poznatiji kao <strong>Machine Gun Kelly</strong> (30) progovorio je o svojoj vezi s glumicom i modelom <strong>Megan Fox</strong> (34). Istaknuo je kako nije vjerovao u ljubav dok nije upoznao nju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pamela Anderson opet ljubi </strong></p><p>U razgovoru s <strong>Howardom Sternom</strong> (66) prisjetio se trenutka kad ju je prvi put upoznao, na setu američkog kriminalističkog trilera 'Midnight in the Switchgrass'. </p><p>- Nisam znao što je ljubav dok nam se oči nisu susrele. Tada sam rekao: 'Whoa' - pojasnio je reper. </p><p>Veza s njom utjecala je i na njegov novi album 'Tickets To My Downfall'. </p><p>- Ovo je bilo moje prvo iskustvo s ljubavi i takvim romantičnim stvarima. Definitivno prije toga uopće nisam vjerovao da takvo nešto postoji - pojašnjava Machine Gun Kelly i ističe da je to bila ljubav na prvi pogled. </p><p>Jedino loše što se dogodilo u njihovoj vezi bio je veliki interes javnosti i medija. </p><p>- Moja kuća nije ograđena, pa je to bio problem. Svi su znali gdje živim i zato mi je to bio vrlo čudan trenutak. Živio sam normalan život, a već idućeg dana su mi ispred kuće bili paparazzi - priča.</p><p>Radijski voditelj Stern rekao je kako misli da će se Kelly i Fox vjenčati jednog dana pa ga je zanimalo hoće li njegov bliski prijatelj, komičar <strong>Pete Davidson</strong> (26) biti kum na svadbi. </p><p>- To je kul. Da, mislim da će tako biti - rekao je. </p><p>Reper i glumica potvrdili su svoju vezu u lipnju preko Instagrama, samo mjesec dana nakon što je Meganin bivši suprug <strong>Brian Austin Green </strong>(47) potvrdio da se par razdvojio krajem prošle godine. Bili su u braku od 2010. i imaju tri sina. Machine Gun Kelly inače je jako dobar prijatelj sa <strong>Stipom Miočićem</strong> (38), koji je prije nešto više od mjesec dana obranio naslov UFC prvaka i postao najveći teškaš u povijesti. Oni koji ga prate znaju da do kaveza uvijek ulazi uz pjesmu 'Till I Die', čiji je izvođač upravo Machine Gun Kelly. </p>