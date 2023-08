Delića su zvali Mister Lapsus i opraštali su mu sve gafove...

Radanović, Raaadanović! Ma, ljudi moji, je li to moguće, vikao je Mladen Delić sa splitske utakmice nogometnih selekcija Jugoslavije i Bugarske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Bilo je to prije 40 godina. Igralo se na biti ili ne biti. Jugoslaviji je trebala pobjeda, a do posljednjih sekundi rezultat je bio 2:2. Odlučujući gol Radanovića izazvao je delirij oduševljenja i Delićev nezaboravni poklik, koji je ušao u povijest hrvatskog radijskog i televizijskog novinarstva. Nijedan sportski reporter nije slavio nekog sportaša kao što je legendarni Delić slavio Ljubomira Radanovića. Vrištao je od veselja dok mu nije puknuo glas. I danas taj uzvik nedostaje, a osim što je proslavio Delića, i tadašnjeg je Partizanova reprezentativca učinio silno popularnim.