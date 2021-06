Demi Lovato (28) je nedavno istupila u javnost kao nebinarna osoba, u prijevodu, više ne koristi zamjenicu 'Ja' za sebe nego zamjenice u množini 'oni', 'one', 'ona'.

Pjevačica je komentirala svoju nebinarnost na YouTube Pride koncertu na kojem su prisustvovale mnoge zvijezde slaveći Dan ponosa. Za svoj outfit na pozornici izabrala je žutu, crnu i ljubičastu boju, a to su inače boje na zastavi nebinarnih osoba.

- I dalje učim i u svemu tome dolazim k sebi. Otkako sam ovo podijelila s vama, to je otvorilo novu ranjivost. Čudno mi je kad mi se ljudi obraćaju s 'ona'. Vjerujem da im je teško prilagoditi se jer im je to nešto novo, no želim potaknuti ljude da se nastave truditi. Ponekad i ja sama sebe zbunim, ali to je normalno. I dalje svakoga dana uplovljavam u novi identitet koji mi odgovara - objasnila je Demi.

U doba pandemije, mnogi ljudi su odlučili biti ono što uistinu jesu. Demi više nije mogla izdržati pa je odlučila otvoreno progovoriti o svojim teškim počecima, bolestima i oslobođenju za koje se na kraju odlučila.

Demi je silovana s 15 godina, dok je radila u Disneyu s zvijezdama kao što su Miley Cyrus, Selena Gomez i braća Jones. U svom dokumentarcu 'Ples s vragom' objasnila je kako se bojala tako nešto priznati jer su u to vrijeme Disneyjeve zvijezde nosile 'prstenje nevinosti', kojima su se obvezali da se neće seksati prije braka.

Nakon toga Demi je dobila bulimiju i počela se drogirati. Njezina predoziranja rezultirala su s moždanim i srčanim udarima.

U ožujku ove godine Demi je objavila da je panseksualna osoba (seksualna orijentacija koju karakterizira seksualna, emocionalna i duhovna privlačnost prema osobama bez obzira na njihov spol ili rodni identitet).