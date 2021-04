Na snimanju filma 'Vatra svetog Elma' davne 1984. godine, planule su ljubavne iskre između dvoje mladih holivudskih glumaca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Riječ je o Demi Moore (58) i njezinom vršnjaku Emiliju Estevezu (58) koji su samo šest mjeseci kasnije bili zaručeni.

Naime, bivša supruga Brucea Willisa bila je iznimno bliska s obitelji tadašnjeg zaručnika, a posebno s njegovim bratom Charliejem Sheenom i ocem Martinom Sheenom.

- Cijeli taj odnos bio je pomalo opojan, a ja nisam vidjela ono što je bilo toliko jasno i očito. Bila je tolika razlika među nama, od onoga što sam ja imala i kako sam odrastala. Bila sam svjesna tog kako je roditeljska figura imala utjecaj i kako ih je vodila, a ja sam jednostavno to cijenila - priznala je svojedobno Demi Moore gostujući kod Howarda Sterna.

Kako kaže glumica, Estevezova obitelj naviše je utjecala na njezinu odluku da prihvati prosidbu. Cijela priča je u konačnici bila vrlo kratkog vijeka, a par je ubrzo raskinuo zaruke.

Što se točno dogodilo između njih dvoje, Demi Moore opisala je u svojim memoarima 'Inside Out'.

- Emilio i ja smo taman poslali pozivnice za vjenčanje kada mi je prijatelj rekao da ga je vidio u izlasku s nekom drugom u Los Angelesu. On je to, naravno, zanijekao, no ja mu jednostavno nisam vjerovala. Nekoliko mjeseci prije negoli smo sve raskinuli, uzeli smo dvotjednu pauzu. Tijekom nje on je završio u krevetu s bivšom djevojkom i slagao mi da nije. Kada je saznao da sam trudna, morao mi je priznati sve - otkrila je Moore.

Ubrzo nakon ovog incidenta par je odlučio otići kod terapeuta, gdje je Estevez posložio svoju listu prioriteta. Moore se, nažalost, našla na dnu liste što joj je pomoglo da donese konačnu odluku i otkaže njihovo vjenčanje.

Unatoč svemu, njih dvoje su ostali dobri prijatelji, a Emilio ju je čak upoznao s budućim suprugom, glumcem Bruceom Willisom na premijeri filma 'Zasjeda' iz 1987. godine.