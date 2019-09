Demi Moore šokirala: 'Silovao me i dao 3000 kn mojoj majci'

Američka glumica Demi Moore (56) podiže i dalje puno prašine svojom autobiografijom 'Inside Out', u kojoj je otvorila je dušu i progovorila o mnogim šokantnim iskustvima. Opisala je svoje putovanje od, kako je rekla, američkog 'ništa' do holivudskog 'svega o čemu ste ikada sanjali'.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čitatelje je šokirala otvoreno pišući o incidentu koji je imala sa svojom majkom. Kad je Demi još bila dijete, majka joj se predozirala, a ona joj je tada rukama 'čupala' pilule iz grla. S 15 godina bila je silovana, a muškarac koji je to učinio, njezinoj je majci platio 3000 kn nakon toga.

Foto: themoviedb.org

- 'Kakav je osjećaj biti tako prodana?', pitao me nakon. To je bilo silovanje i odvratna majčina izdaja - piše u knjizi Moore.

Ubrzo nakon toga je otišla od obitelji i započela život s glazbenikom Freddyjem Mooreom (69), a 1980. se za njega i udala. Brak je potrajao pet godina, a već 1987. vjenčala se za Brucea Willisa (64), s kojim je dobila tri kćeri: Rumer, Tallulah i Scout.

Foto: Instagram/Screenshot

Moore u autobiografiji nije štedjela ni bivšeg supružnika Ashtona Kutchera (41).

- Više me puta u braku prevario, a svojim pritiskom dvaput me uvjerio da trebamo u seks uključiti treću osobu, zbog čega i danas žalim. Željela sam mu pokazati da mogu biti zabavna i cool, ali to je bila pogreška - otvorila se 15 godina starija Demi.

Za vrijeme 8-godišnjeg braka s glumcem, Demi je imala spontani pobačaj u šestom mjesecu, što ju je, tvrdi, potpuno dotuklo i od čega se dugo nije mogla oporaviti.