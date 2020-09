Demi Rose se skinula do kraja

Manekenka nerijetko objavljuje golišave fotografije, naročito u minijaturnim badićima. Sada je otišla korak dalje pa je obožavatelje iznenadila i pozirala u potpunosti gola

<p>Iako se ljeto lagano približava kraju, manekenka<strong> Demi Rose</strong> (25) i dalje zavodi u vrućim izdanjima. Iskorištava svaku zraku sunca kako bi se kupala i sunčala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Demi u bazenu </strong></p><p>Već je neko vrijeme na Ibizi. Iako se prepustila uživanju, to ne znači da nema vremena kako bi 'okinula' poneku fotografiju za Instagram. Do sad je svoje vjerne obožavatelje uveseljavala fotografijama u minijaturnim kupaćim kostimima. No otišla je korak dalje - Demi je pozirala u potpunosti gola.</p><p>Grudi je prekrila rukama, a ostale strateške dijelove ručnikom. No čini se kako to nije bilo dovoljno pa je snimila video u kojem se brčka u bazenu. Tada nije ništa skrivala pa je pokazala svoju bujnu pozadinu.</p><p>- Ovo je raj na zemlji - napisala je kratko pored objava.</p><p>Komentara na račun njezina izgleda nije nedostajalo.</p><p>- Ti bi definitivno trebala otvoriti OnlyFans stranicu. Predivna si, goriš - pisali su joj obožavatelji.</p><p>Manekenka na fotografijama uvijek izgleda utegnuto, ali njezini pratitelji vjeruju kako sve fotografije provlači kroz razne efekte. To su naposljetku i potvrdili.</p><p>Fotografi su je 'uhvatili' na plaži, a njezina stražnjica nije bila ni približno utegnuta kao što je na svakoj njezinoj objavi. Ali nitko joj ne zamjerava, već je svaki put iznova hvale.</p><p> </p>