Denis: 'Imam novu pjesmu, a u spotu će glumiti Halid Bešlić...'

Denis često svira na Ferhadiji u Sarajevu. Sreli smo se tako jednom s Halidom i dogovorili suradnju. Bešlić je pristao glumiti u Denisovu spotu za pjesmu ‘Gubitnik’, priča nam Nebojša Barta, otac pobjednika ‘Supertalenta’ i čuda od djeteta Denisa Barte (21).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Unatoč tome što je slijep i ima autizam te se bori s epilepsijom, Denis je nevjerojatno nadaren za glazbu, u što smo se svi mogli uvjeriti tijekom njegova natjecanja u 'Supertalentu'.

Foto: Facebook

- Mislim da je pjesma ‘Gubitnik’ na neki način osobna karta Denisa, govori o svim osobama koje su u teškim situacijama, ali su se odlučile boriti, a ne predati - govori nam Denisov tata Nebojša. A da će pjesma i spot biti pravi hit, garancija je Halid Bešlić (66).

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Denisov tata me pitao da glumim u spotu. Odmah sam pristao. Pratim njegov rad i želim mu sve najbolje u daljnjoj karijeri - kaže nam legendarni pjevač i odmah nastavlja:

- Sviđa mi se to što on svira. Kad bude prilike, volio bih ga dovesti na jedan svoj nastup da skupa pjevamo na pozornici. Spot i pjesma stižu uskoro, a dotad Denis neće mirovati. On bez glazbe jednostavno ne može.

Kako nam priča njegov otac, turisti koji dođu u Sarajevo posebno su oduševljeni Denisom.

- Zaustavljaju ga i fotografiraju. On je već naučio da u tom trenutku digne glavu i nasmije se. Njemu zaista ništa nije teško - ističe ponosni otac. Dio nagrade od 'Supertalenta' obitelj Barta već je poklonila potrebitima, a Denis i dalje nastavlja sa skupljanjem novca za sve onima kojima treba pomoći. Njega novac i luksuz ne zanimaju. Bitnije mu je uljepšati nekome život.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Ušli smo u jedan program, Denis želi svojim pjevanjem skupiti novac, otprilike 350.000 eura, i pomoći osnovati roditeljsku kuću u Tuzli za djecu s malignim oboljenjima. Cijele dane samo o tome razmišlja - kaže nam za kraj razgovora tata Nebojša.