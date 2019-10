Depp sudu mora dokazati kako nije pio i zlostavljao svoje bivše

Nakon što je brak između glumačkog para završio burno te uz puno 'prljavog rublja', saga se nastavila i na sudu. Amber Heard (33) je optužila glumca za nasilje, a Johnny Depp (56) pak nju da samo želi izvući novac od njega lažima i podmetanjima. Kao dokaz vlastitom svjedočanstvu u kojem iznosi što je sve proživjela, u javnost su 'procurile' i fotografije pretučene Amber koje je priložila na sudu.

Njezin odvjetnički tim smatra da je u dobroj poziciji, a sud je odobrio njihov zahtjev da holivudski glumac mora priložiti svoj medicinski karton kako bi se ustanovilo je li službeno imao problem s alkoholom i drogom te svu potrebnu dokumentaciju iz koje bi sud mogao procijeniti je li postajala ranija povijest njegovog nasilnog ponašanja u vezama.

- Cijelu noć je pio i drogirao se. Ujutro kad sam se probudila, dočekao me i počeo maltretirati. Tog dana me izudarao više puta, pljuvao me, gađao bocama... bojala sam se za svoj život - kazala je glumica u dugotrajnom i mučnom svjedočenju, a sada Heard i njezin tim inzistiraju da sud ustanovi kako je, tvrde, Depp bio nasilan i ranije.

Heard se razvela od Johnnyja nakon godine dana braka i pet godina veze. Zatražila je rastavu u svibnju 2016. te odmah potom dobila privremenu sudsku zaštitu od Deppa. Kao razlog zahtjeva za razvod braka glumica je navela 'nepomirljive razlike', a nasilje je, po njezinim riječima, kulminiralo kad joj je Johnny navodno bacio mobitel u lice i razbio nekoliko stvari u njezinu stanu.

Deppov odvjetnik ranije je odbacivao optužbe, ustvrdivši da se Heard pokušava preko lažnih optužbi financijski okoristiti, no ona je kasnije dobiveni novac donirala te tako pokušala dokazati da joj glumčev novac nije motivacija. Glumica i manekenka nakon ružnog prekida s Deppom bila je u vezi s inovatorom i milijarderom Elonom Muskom (48), ali i taj odnos ubrzo je pukao, dok se Deppa viđalo s ruskom plesačicom Polinom Glen (23).

