Depp tuži Amber: Namjerno se 'olakšala' u njihovom krevetu?

Glumac Johnny Depp (55) optužio je svoju bivšu suprugu, glumicu Amber Heard (32), da se namjerno 'olakšala' u njihovom bračnom krevetu zbog ogorčenosti jer je zakasnio dva sata na njezin 30. rođendan. Međutim, ona je rekla da je za to kriv njihov pas Boo i da je to bila samo neslana šala, prenosi The Mirror.

Domaćica zaraćenog para izjavila je da otkrila izmet na plahtama nakon što je Depp, poslije svađe, izjurio van iz njihove kuće u Los Angelesu. Navodno, fotografski dokazi upućuju da je Amber to učinila, iako ona čvrsto tvrdi da je kriv njihov pas.

- Boo ima ozbiljnih problema s probavom - rekao je prijatelj Deppa i Amber, te dodao da je to bila nevina stvar koju kućni ljubimci rade.

Upstaged A post shared by Amber Heard (@amberheard) on Jan 12, 2018 at 8:24pm PST

Mjesec dana nakon 'prljavog incidenta', prema sudskim podnescima, Depp je, tijekom svađe s Heard, uzeo mobitel i snažno ga bacio u njezin obraz i oko. Policija tu nije reagirala jer nije imala dokaza, iako je Amber pokazala fotografiju gdje se jasno vide modrice na licu. Depp nije htio ništa priznati.

- Mobitel nije udario gospođicu Heard niti u lice, niti igdje drugdje - rekli su njegovi odvjetnici.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Policajci tvrde da su stigli do njihove kuće 25 minuta nakon navodnog napada i da nisu vidjeli nikakvu štetu, a glumica je kroz suze rekla da nije povrijeđena i da ne treba medicinsku pomoć. Nisu vidjeli nikakve ozljede na njezinom licu.

Njihovi psi, Pistol i Boo, posljednji put su bili u medijima 2015. kada ih je glumica prevezla zrakoplovom u Australiju bez da ih je stavila u karantenu. Inače, Australija ima stroge zakone što se tiče uvoza pasa. Moraju biti prijavljeni i provesti deset dana u karanteni, a kazne vlasnicima koji to ne učine mogu biti čak i do deset godina zatvora. Amber je izbjegla zatvor nakon što je priznala da je krivotvorila dokumente prilikom uvoza terijera.

Foto: Stringer .

Taj incident se globalno proširio po naslovnicama kada je tadašnji ministar poljoprivrede i zamjenik premijera Barnaby Joyce (51) zaprijetio Deppu da je bolje da mu psi 'odlepršaju' natrag u Ameriku ili će ih on eutanazirati jer nisu prijavljeni carinskim službenicima prilikom dolaska. Pistol i Boo su bili primijećeni u javnosti tek kad su posjetili salon za uljepšavanje pasa, a zatim su ubrzo otišli iz države kako ne bi istekla 72 sata koja su dobili da napuste zemlju.