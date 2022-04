Depp u čudu: Svjedoka ispitivali o glumčevom penisu na sudu

Glumac Johnny Depp (58) i njegova bivša supruga Amber Heard (36) nastavljaju borbu na američkom sudu.

Danas je jedan od svjedoka bio i Deppov zaštitar Malcolm Connolly koji je svjedočio putem video poziva.

On se osvrnuo na vrijeme koje je Depp provelo u Australiji 2015., dok je snimao Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Naime, Heard je u tom razdoblju živjela s Deppom u Australiji.

U moru pitanja odvjetnik Heard upitao je Connollyja, je li svjedočio kako Depp mokri u predvorju njihove rezidencije u to vrijeme.

Connolly je rekao da je čuo buku u kući i, kada je ušao, vidio je Deppa u predvorju, ali ga nije vidio kako mokri.

- Gospodin Depp je izvadio penis, zar ne? upitao je zatim odvjetnik. Na to pitanje Depp nije mogao suzdržati svoju reakciju te je puknuo od smijeha.

- Mislim da bih se sjetio da sam vidio penis gospodina Deppa - našalio se britanski tjelohranitelj.

