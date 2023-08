Deset godina zatvora za repera Torya Laneza: Zbog ranjavanja Megan Thee Stallion u pucnjavi

Repera Torya Laneza osudili su u utorak u Los Angelesu na deset godina zatvora zbog pucanja u Megan Thee Stallion (28) na cesti 2020., kako piše New York Times.

Lanez, čije je službeno ime Daystar Peterson, prvobitno je trebao biti osuđen u veljači ove godine, ali je njegov pravni tim podnio zahtjev za novo suđenje u ožujku koji je na kraju odbijen.

U mjesecima koji su uslijedili, Petersonov datum izricanja presude je nekoliko puta pomaknut. Tužitelji su tražili 13-godišnju kaznu.

Petersonov pravni tim dostavio je pisma preporuke članova obitelji, članova i čelnika neprofitnih organizacija, pa čak i nekoliko njegovih kolega iz glazbene industrije - uključujući glazbenicu Iggy Azaleu.

Incident se dogodio 12. srpnja 2020., kada je njegova kolegica Megan Thee Stallion tvrdila da je pucao nju u stopala nakon što su otišli s zabave u Hollywood Hillsu gdje su bili u domu reality zvijezde Kylie Jenner (25). Tijekom njihove vožnje izbila je velika svađa.

Foto: DANNY MOLOSHOK

- Ne samo da me upucao, već je ismijao moju traumu. Ovo je za sve preživjele da su njihovi životi važni i da postoji nulta tolerancija prema mučenje koje prati nasilje - rekla je Megan.

Njih su dvoje tada bili par, a Megan je priznala i kako joj je bivši dečko ponudio milijun dolara da šuti i ne govori nikome o pucnjavi.

Reperica je zadobila rane na nogama koje je policiji na mjestu događaja opisala kao rezultat razbijenog stakla, ali je kasnije ustvrdila da su ih prouzročili metci koje je Tory ispalio. Sve je potvrdio kirurg koji je Megan operirao.

Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL

Peterson je više puta negirao da je on bio taj koji je pucao i izjasnio se da nije kriv u studenom 2020. Suđenje je počelo 12. prosinca 2022. svjedočenjem same Megan, koja je tvrdila da ju je on upucao u emotivnom prepričavanju napada na cesti.

- Voljela bih da me zapravo upucao i ubio - rekla je.

Obrana je dalje tvrdila da se radi o ljubomori između Megan i Kelsey Harris, njezine bivše prijateljice i bivše pomoćnice, koje su obje navodno imale intimne odnose s Toryjem.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Harris je opisana kao ključna svjedokinja tužiteljstva, ali je tijekom sjednice tvrdila da ili nije vidjela ili se ne može sjetiti okolnosti pucnjave zbog konzumacije alkohola te noći i jer se nosila s anksioznošću i postporođajnom depresijom.

Reperov odvjetnik, George Mgdesyan, tvrdio je da su se događaji tih noći dogodili jer su Megan i Kelsey vodile žestoku i pijanu raspravu o nelojalnosti jer su obe navodno spavale s Toryjem.