Objavu dijeli Miley Cyrus and Cody Simpson (@mileyraysimpson) Stu 28, 2019 u 2:21 PST

Glumica Jennifer Garner i njen de\u010dko John Miller prekinuli su po\u010detkom godine nakon \u0161to su bili skupa dvije godine. Par je rekao kako je korona kriva za prekid.\u00a0

Glumac Gerard Butler i njegova djevojka Morgan Brown s kojom je ve\u0107 \u0161est godina u 'nestabilnoj' vezi s obzirom na to da su \u010desto prekidali, navodno su donijeli odluku kako je sada i slu\u017ebeno kraj. Krivac za prekid je, pi\u0161u strani mediji, Butler, koji se nije htio smiriti i vjen\u010dati.\u00a0

Rachel Bilson i Bill Hader prekinuli su nakon \u0161est mjeseci hodanja nakon \u0161to su se u sije\u010dnju pojavili zajedno na dodjeli nagrada Zlatni globus.\u00a0

Hayden Panettiere i de\u010dko s kojim je \u010desto prekidala, Brian Hickerson, istaknuli\u00a0su da su prekinuli, ali ovoga puta 'za stvarno'. U velja\u010di je Brian bio uhi\u0107en zbog zlostavljanja.\u00a0

- Sad je dobro. Na putu je ka oporavku - rekao je izvod blizak glumici za strane medije.\u00a0

Deset parova kojima je 2020. bila kobna: 'Od sada soliram'

S obzirom na brojna iskušenja kroz koja su parovi prošli ove godine, zvijezde su otkrile kako im nije bilo lako uz sebe još imati i partnera koji ih ne razumije i s kojim se ne slažu. Raskinuli su sve odnose i sad uživaju

<p>Ova godina mnogima je bila izazovna, a nekim parovima i ključna da shvate kako je ipak bolje da se raziđu. Pogledajte između kojih je 10 slavnih parova ove godine pukla ljubav. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zbog korone odgođeni Oscari </strong></p><p>Glumica <strong>Taraji P. Henson</strong> nedavno je potvrdila da su ona i zaručnik <strong>Kelvin Hayden</strong> prekinuli početkom godine. </p><p>- Nije išlo - rekla je i dodala da su misli ići na terapiju za parove, ali su došli do zaključka da se u konačnici ne slažu. Zbog korone su nekoliko puta odgađali vjenčanje ove godine, a izgleda da ga na kraju neće ni biti.</p><p>Kontroverzna urednica Voguea, <strong>Anna Wintour </strong>(70) i suprug milijunaš <strong>Shelby Bryan </strong>(74) odlučili su se razvesti nakon 16 godina braka i više od 20 godina veze. Iako se još ne zna razlog raspada braka, kriza u njihovom odnosu navodno je započela još 2013., kada je otkriveno da je Bryan dužan poreznoj službi 1,2 milijuna dolara. Osim toga, šuška se da se bogataš vratio bivšoj ženi <strong>Katherine Bryan</strong>, čiji je suprug, investicijski bankar <strong>Damon Mezzacappa</strong>, umro 2015. Zanimljivo, Bryan je napustio Katherine 1999. kada je 'počeo' s Wintour.</p><p>Pukla je ljubav i između pjevačice<strong> Demi Lovato</strong> i <strong>Maxa Ehricha</strong>, koji su se zaručili u srpnju. On je tvrdio da je preko tabloida saznao za njihov prekid, što je izvod blizak pjevačici odmah opovrgnuo, a onda se upustio u 'kampanju' kako bi je ponovno osvojio, ali bezuspješno. </p><p>Reperica <strong>Cardi B</strong> podnijela je papire za razvod od glazbenika <strong>Offseta</strong>. Navela je kako nema izgleda da će se pomiriti pa je stoga razilaženje najbolji izlaz iz nastale situacije. Prema pisanju stranih medija, izgleda da je Cardi saznala da ju je Offset varao. </p><p>Glumac <strong>Jonah Hill </strong>(36) i <strong>Gianna Santos </strong>zaručili su se krajem 2019., ali istaknuli su kako je njihovoj vezi došao kraj. </p><p>Pjevačica <strong>Miley Cyrus</strong> (27) i<strong> Cody Simpson </strong>prekinuli su nakon što su hodali godinu dana. Miley je sve informacije oko prekida i veze objavila preko Instagrama.</p><p>Glumica <strong>Jennifer Garner</strong> i njen dečko <strong>John Miller </strong>prekinuli su početkom godine nakon što su bili skupa dvije godine. Par je rekao kako je korona kriva za prekid. </p><p>Glumac <strong>Gerard Butler</strong> i njegova djevojka <strong>Morgan Brown </strong>s kojom je već šest godina u 'nestabilnoj' vezi s obzirom na to da su često prekidali, navodno su donijeli odluku kako je sada i službeno kraj. Krivac za prekid je, pišu strani mediji, Butler, koji se nije htio smiriti i vjenčati. </p><p><strong>Rachel Bilson </strong>i <strong>Bill Hader</strong> prekinuli su nakon šest mjeseci hodanja nakon što su se u siječnju pojavili zajedno na dodjeli nagrada Zlatni globus. </p><p><strong>Hayden Panettiere</strong> i dečko s kojim je često prekidala, <strong>Brian Hickerson</strong>, istaknuli su da su prekinuli, ali ovoga puta 'za stvarno'. U veljači je Brian bio uhićen zbog zlostavljanja. </p><p>- Sad je dobro. Na putu je ka oporavku - rekao je izvod blizak glumici za strane medije. </p>