Deset pjesama za deset godina: Koji Dinov hit vam je najbolji?

Na današnji dan prije deset godina preminuo je 'hrvatski kralj funka' Dino Dvornik u 45. godini života. Supruga Danijela (51) pronašla ga je mrtvog u njihovom bračnom krevetu samo osamnaest dana nakon njegovog rođendana.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Čim je javnost doznala, krenule su glasine da se predozirao, no nalazi obdukcije utvrdili su suprotno. Iza sebe je ostavio kćer Ellu (27).

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Dino je od malih nogu bio pod svjetlima reflektora jer je sin slavnog glumca Borisa Dvornika, koji je preminuo šest mjeseci ranije. Kad je Dini bilo samo devet godina, pojavio se u 'Našem malom mistu', a poslije je ostvario još nekoliko uloga.

Ipak, što je bio stariji, to se više okretao glazbi. Uzori su mu bili James Brown i Stevie Wonder.

U počecima karijere, nastupio je na Zagrebačkom festivalu sa skladbom 'Tebi pripadam', te je dobio nagradu stručnog žirija za najbolju skladbu i stvorio novo glazbeno ime.

Godinu dana kasnije, 1989. vjenčao se s Danijelom kojoj je posvetio pjesmu 'Ljubav se zove imenom tvojim', a ubrzo nakon je objavio i album 'Dino Dvornik'.

Album je doživio veliki uspjeh, te mu je prodaja narasla do 750 tisuća primjeraka. Pjesme 'Zašto praviš slona od mene' i 'Ti si mi u mislima' slušaju se i skoro trideset godina nakon što su nastale, a uz njih je bilo još uspješnica s tog albuma.

Uslijedio je 'Kreativni nered' 1990. s brojnim hitovima.

Na tom albumu se nalazi pjesma 'Ela EE' koja uz sebe nosi anegdotu. Tu pjesmu je Neno Belan (56) napravio za Dinu, a dok su ju snimali u studiju zazvonio mu je mobitel.

- Postao sam tata, postao sam tata, rodila se… Tada zastaje, malo razmisli nešto i drekne na sav glas 'mala Ella' - otkrio je Belan kako je Dvornikova kći dobila ime.

Devedesetih se Dino 'vinuo u zvijezde' zbog dva uspješna studijska albuma 'Priroda i društvo' 1993. i 'Enfant Terrible' 1997., a u međuvremenu je nastao i zapis 'Live in Munchen'.

Uslijedio je album 'The Best of: Vidi ove pisme' 1998. na kojemu je bila neslužbena 'himna' grada Splita 'Ništa kontra Splita'. Godinu dana kasnije izašao studijski album 'Big Mamma' kojeg su kritičari loše ocijenili.

Nekoliko godina kasnije izlazi novi album 'Svicky' nakon kojeg je Dino počeo vježbati miksanje na gramofonima kako bi se profilirao u DJ-a.

Posljednji album 'Pandorina kutija' Dino je trebao objaviti u listopadu 2008. nakon šest godina pauze. Tim albumom su mu predviđali povratak na scenu. Album je postao hit i nagrađen je s četiri Porina, ali iznenadna smrt je spriječila Dinu da doživi njegovo objavljivanje.