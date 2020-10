Detalji o Chandlerovu zdravlju: 'Brinuo se hoće li preživjeti...'

Užasno je kad se ljudi ozbiljno razbole, moraju na operaciju i brinu se hoće li preživjeti ili ne. To nas je sve još više povezalo, rekao je glumčev očuh Keith Morrison

<p>Američki glumac <strong>Matthew Perry </strong>(51), najpoznatiji po ulozi<strong> Chandlera</strong> u 'Prijateljima', mnogo puta je izgledom zabrinuo obožavatelje kultne serije.</p><p>Nekoliko puta se šuškalo kako je za njegovo stanje kriva ovisnost o alkoholu i drogama, no njegov očuh <strong>Keith Morrison</strong> (73) otkrio je što se zapravo događa s Matthewem. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vraćaju se 'Prijatelji'</strong></p><p>Američki novinar Keith u razgovoru za časopis <a href="https://people.com/tv/keith-morrison-opens-up-about-his-remarkable-stepson-matthew-perry/" target="_blank">People </a>rekao je kako se Matthew još uvijek nije oporavio od teške operacije želudca na kojoj je bio prije dvije godine. </p><p>Glumac je u bolnici tada proveo čak tri mjeseca.</p><p>- U to vrijeme smo mogli provoditi s njim puno vremena, što je ja mislim bilo dobro za sve. Užasno je kad se ljudi ozbiljno razbole, moraju na operaciju i brinu se hoće li preživjeti ili ne. To nas je sve još više povezalo. Svi smo morali biti tamo da ga izvučemo iz toga - rekao je Keith. </p><p>Problemi sa želudcem povezuju se s glumčevom ovisnosti o opijatima, o čemu je on iskreno pričao u javnosti.</p><p>- Nisam mogao stati. Na kraju su se stvari toliko pogoršale da to nisam mogao više ni sakrivati, i tako su svi saznali. U životu sam imao uspona i padova, puno sam naučio iz svojih neuspjeha. Ono što mi je najbolje iz cijele priče je da znam kako alkoholičarima pomoći da prestanu piti - rekao je svojedobno. </p>