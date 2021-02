Razmirice između Milijane Bogdanović (22) i Milojka Božića (75) počele su nedugo nakon što su stali pred oltar. Svađali su se, a Milijana je bivšeg supruga varala i pred kamerama. Nije ju doticalo ni kada se nalazio u istoj prostoriji s njom i ljubavnicima. No nedavno su napokon stavili točku na i te potpisali papire za razvod.

POGLEDAJTE VIDEO: Milijana varala Milojka pred kamerama

Prozivali su ih najkontroverznijim parom na Balkanu zbog razlike u godinama. Milijana i Milojko naglašavali su kako im to ne predstavlja problem, no Božiću je njezinih prevara bilo 'preko glave'.

Po izlasku iz srpskog realityja 'Parovi', Milojko je priznao kako je Milijanu izbacio iz kuće, prenosi Informer.rs.

- Dao sam joj novac za taksi i ona je otišla - ispričao je. No zbog svadbe s Milijanom ne žali, jer, kako kaže, bili su sretni.

- Sada je svatko otišao svojim putem, sudbina je tako htjela - rekao je Milojko, koji se nakon prekida s bivšom suprugom počeo nalaziti s drugom. Prijatelji su ga povezivali sa susjedom koja je svakodnevno brinula o njemu, no naposljetku je priznao kako ljubi djevojku od 22 godine.

A nije niti Milijana dugo čekala. Nakon prekida s Milojkom ušla je u vezu s imućnim umirovljenikom Milošem (61). Bogdanović je u srpskom realityju priznala kako joj Miloš nije jedina opcija.

- Moji planovi s Milošem su nepredvidivi. Ne znam što će se dogoditi kada izađem iz realityja. No ne brinem toliko s obzirom na to da imam četiri dečka i jedan će me sigurno voljeti - otkrila je.

Brojni gledatelji osudili su njezino ponašanje, a neki su otišli korak dalje pa komentirali kako Milijanino ponašanje ima loš utjecaj na mlade djevojke koje prate reality show 'Parovi'.