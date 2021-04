Talentirani plesač i pjevač Devin Juraj (20) široj se domaćoj javnosti predstavio još 2016. u 'Supertalentu' gdje je plesnim pokretima zadivio gledatelje i žiri te dogurao do samog finala. U veljači je ove godine na Dori zabljesnuo na pozornici uz plesače i pjevačicu Albinu Grčić (22) s kojom se sprema za Eurosong u Nizozemskoj, a sada je izbacio i svoj novi singl 'Lakše ću preboljeti'.

Puljanin sa zagrebačkom adresom iza sebe ima nekoliko pjesama, od kojih i, 'Trajat će', a priprema ih još i spreman je osvojiti glazbene top-ljestvice.

- Pjesma 'Lakše ću preboljeti' nastala je u jednom vrlo zanimljivom procesu. Sama pjesma je jedno veliko zrcalo za sve ljude koji se prepoznaju u situaciji gdje im se život mijenja iz dana u dan. Ona priča o možda najbolnijem osjećaju prekida, a to je onaj gdje vas život vuče u drugom smjeru od vašeg partnera te morate odlučiti što vam je bitnije. Mislim da sam u pravu kad kažem da je ljudska potreba za ljubavlju ostala ista od samog začetka vremena, ali nikada nije romantizirana koliko u ovo doba. U tome je najviše i poanta ove pjesme. Ljubav i bol, iliti tuga, su ista emocija po mom mišljenju, a nema veće boli nego one koja se pojavi kad se razdvajamo od osoba do kojih nam je stalo, neovisno u kakvom obliku. Isto tako, tu moja pjesma pjeva o boli koja dolazi iz znanja da život nije za vas predvidio sretan kraj, barem ne u tom trenutku - kaže nam Devin. Dodaje kako je još jako mlad da bi istinski mogao osjetiti takve emocije.

- Vrlo sam svjestan toga, baš zato sam u razgovoru sa svojim producentom komentirao kako u ovoj dobi ova pjesma može zračiti jedino optimističnom aurom, možda čak i naivnom, koja nažalost s godinama nestaje - govori nam student druge godine na Engleskom sveučilištu za izvedbene umjetnosti u Brightonu.

Snimanje je, kako kaže, prošlo glatko i bez ikakvih komplikacija.

- Snimali smo u Novalis studio punih šest sati, ali priznajem da kao osoba koja ima iskustva s ovakvim djelima, nikad mi šest sati na setu nije tako brzo prošlo. Uz mene u spotu je jedna predivna plesačica, Petra Zajec, koju sam osobno odabrao jer sam od prvog slušanja znao da će ona upotpuniti moju viziju. Video je simuliran kao prikaz mog života u zadnjih godinu i pol. Od povratka iz engleske do sadašnjosti. Da se ne poznam i vidim ovaj video zaista bi se upitao kakav je to studentski život - smije se Devin.

Za šminku na setu bila je zadužena Mateja Jokić, a cijelu njegovu viziju savršeno je sklopila Tina Kadoić iza kamere.

- Uz sve to pomogla je i moja obitelj, a za koreografiju zaslužna je Ivana Rončević iz Transform Crew-a. Sve je to glatko teklo pod opreznim okom moje producentice Ane Borić - kaže nam Devin koji se priprema za Eurosong u svibnju. Za taj spektakl pazi na svaki detalj.

- Sve u svemu, ovo je meni bilo dosta zanimljiv period. Uz završne pripreme za Eurosong, jako sam sretan da ostavljam ovaj spot ovdje dok letimo u Rotterdam! Cijela 'Tick-Tock' ekipa je spremna za ovo novo iskustvo koje će nažalost biti malo drugačije od prošlih godina zbog mjera, ali nećemo dopustiti da nam to uništi doživljaj. Ima tu još priprema naravno, još nas čekaju službene probe, kostimirane probe, 'meet and greet' i što sve ne, ali sve u svemu, tim je staložen i znamo što i kako, tako da smo opušteni do neke granice. Jako sam sretan što ću imati priliku nastupati uz Albinu na toj pozornici jer već predviđam da će mi ta dva tjedna u Rotterdamu donijeti samo bitne lekcije - zaključuje Devin.