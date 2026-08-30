Obavijesti

Show

Komentari 2
POTRESAN ŽIVOT PRINCEZE PLUS+

Dianin brat otkriva princezine tajne: Od zlih dadilja i teškog djetinjstva do raspada obitelji

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 6 min
Dianin brat otkriva princezine tajne: Od zlih dadilja i teškog djetinjstva do raspada obitelji
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Knjiga ‘Swan Song: Diana, My Sister’ koju je napisao Dianin brat izlazi u rujnu. Govori o životu ‘kraljice srca’ prije krune, kamera i tabloida, a otkrio je njene najskrivenije tajne

Admiral

Prošlo je gotovo 30 godina otkako je svijet ostao bez princeze Diane, žene čiji su život, humanost i tragična sudbina ostavili neizbrisivi trag. Ostala je jedna od najvoljenijih i najpoznatijih članica britanske kraljevske obitelji - simbol suosjećanja, bliskosti s ljudima i života koji je prerano prekinut.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Thompson je emotivnom porukom započeo koncert: 'Ovo izgovaram s velikim ponosom...'
ATMOSFERA S KONCERTA

FOTO Thompson je emotivnom porukom započeo koncert: 'Ovo izgovaram s velikim ponosom...'

Nakon prve pjesme nebo iznad Gospodarske zone obasjao je vatromet, a onda se prisutnima obratio i sam glazbenik. Pozdravio je njih, ali i 'ponosni grad'
FOTO Žanamari, pa što nam to radiš?! Okrenula se i pokazala tangice i svoju bujnu guzu
NA ODMORU

FOTO Žanamari, pa što nam to radiš?! Okrenula se i pokazala tangice i svoju bujnu guzu

Pjevačica trenutno uživa na odmoru u Italiji, a sve snima i objavljuje na društvenim mrežama. Prvo je fanove oduševila na noćnom kupanju, a sada je pokazala kako izgleda ono dnevno
Nevjerojatne scene iz Vukovara: Pogledajte nepregledne gomile prije Thompsonovog koncerta
FANOVI U DELIRIJU

Nevjerojatne scene iz Vukovara: Pogledajte nepregledne gomile prije Thompsonovog koncerta

Thompsonov nastup koncert zakazan je za 20 sati, a organizatori očekuju više od 100 tisuća posjetitelja. Gomila ljudi stigla je u Gospodarsku zonu u Vukovaru na koncert glazbenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026