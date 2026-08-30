Knjiga ‘Swan Song: Diana, My Sister’ koju je napisao Dianin brat izlazi u rujnu. Govori o životu ‘kraljice srca’ prije krune, kamera i tabloida, a otkrio je njene najskrivenije tajne
POTRESAN ŽIVOT PRINCEZE PLUS+
Dianin brat otkriva princezine tajne: Od zlih dadilja i teškog djetinjstva do raspada obitelji
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Prošlo je gotovo 30 godina otkako je svijet ostao bez princeze Diane, žene čiji su život, humanost i tragična sudbina ostavili neizbrisivi trag. Ostala je jedna od najvoljenijih i najpoznatijih članica britanske kraljevske obitelji - simbol suosjećanja, bliskosti s ljudima i života koji je prerano prekinut.
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