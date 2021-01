Intervju koji je BBC-jev novinar Martin Bashir 1995. godine vodio s princezom Dianom i koji su gledali deseci milijuna Britanaca postao je predmet istrage, objavio je to nedavno BBC. Dianin brat Charles Spencer optužio je tu britansku medijsku kuću kako su tada na prevaru nagovorili Dianu na kontroverzni intervju, u kojem je ona otvoreno govorila o svojoj izvanbračnoj vezi te o kraljevskoj obitelji na način na koji se monarhiji sigurno nije svidio.

Nakon 25 godina šutnje, a povodom popularne Netflixove serije 'Kruna' te nakon što je Dianin život ponovno postao tema broj jedan u Velikoj Britaniji, slučaj je komentirao i liječnik Hasnat Khan (26), Dianin nekadašnji partner.

- Jedna od njezinih osobina svakako je bila ranjivost. To je i bio razlog zašto je javnost toliko privukla Diana, a kasnije sam shvatio da je Martin Bashir naciljao upravo isto to i iskoristio je. Trik je bio u tome što je bio novinar BBC-ja, ugledan i pobožan, no napunio joj je glavu smećem - zaključio je Khan za Daily Mail te tako po prvi put otvoreno progovorio o nepravdi koja je nanesena bivšoj princezi.

Dianin brat Charles Spencer kazao je kako su njegovu pokojnu sestru iskoristili, 'preveslali' nizom krivotvorenih dokumenata, kojima joj je novinar uspješno sugerirao kako je cijela obitelj protiv nje, da su mnogi plaćeni kako bi iznosili prljavo rublje o njezinom privatnom životu te da je se prisluškuje.

Da je važno konačno saznati istinu zaključio je javno nedavno i princ William (39), koji je također prekinuo šutnju i komentirao ovaj slučaj. Podupire istragu, koju je preuzeo iskusni sudac Vrhovnog suda John Dyson.

Novinar Martin Bashir, koji se proslavio upravo intervjuom s princezom Dianom, nije komentirao istragu, a trenutačno je na bolovanju nakon operacije srca. Prebolio je i zarazu korona virusom, objavili su iz BBC-ja.

