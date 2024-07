DiCaprio uložio milijune u slavni brend, a sad mu prijeti veliki gubitak? Evo o kojoj je cifri riječ

Leonardo DiCaprio (49) uložio je svoj novac u britanski brend veganske obuće, a sada mu prijeti ogroman gubitak, pišeThe Sun. Brend je izvijestio o gubicima od 2,7 milijuna funti te više od 700 tisuća funti dugovanja vjerovnicima. Prošle je godine tvrtka izgubila više od 900 tisuća funti.

Inače, tvrtka je najpoznatija po proizvodnji tenisica koje su izrađene od recikliranog bambusa, pjene i gume. Svaki par koristi 20 plastičnih boca. Cijena tenisica je otprilike 170 funti i hit su među slavnima.

Glumac je, kako piše The Sun, uložio tri milijuna funti u proteklih godinu dana da bi pomogao razvoju brenda.

- On vidi svijet na isti način na koji ga mi vidimo. Apsolutni je blagoslov imati ga u timu", rekao je jednom prilikom osnivač brenda Emmanuel Eribo.

German premiere of "Once Upon a Time... in Hollywood" | Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

Di Caprio je otkrio da je ponosan na to što je ulagač u brend koji je osviješten o okolišu.

- Ponosan sam što sam ulagač u LOCI, brend posvećen minimiziranju svog utjecaja na okoliš, a usmjeren na stvaranje etičke obuće bez okrutnosti - rekao je glumac.

Podsjetimo, 1998. osnovao je Zakladu Leonardo DiCaprio koja podupire više od 35 konzervatorskih projekata u svijetu.