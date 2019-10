Dida Toni prošetao Zagrebom u odijelu: Još je u dobroj formi

Toni Selmani definitivno je osoba koja je obilježila početak ove godine u Hrvatskoj. Vitalni 82-godišnjak u veljači je svima objasnio što točno nije u redu s našim zdravstvenim sustavima i mentalnim sklopovima.

- Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli... Vježbaj, p***a ti materina! - rekao je u videu koji je objavio novinar N1 televizije i postao jedna od najvećih internet senzacija koje je ova zemlja ikada imala.

Novinari N1 televizije u Zagrebu su pitali građane što misle o epidemiji gripe koje je bila na vrhuncu i do tada je od nje umrlo devetero ljudi u Hrvatskoj. Odgovorom se istaknuo gospodin koji je poručio da nikad nije bolestan i ne ide kod doktora.

- Ne postoji gripa, zlato moje. Imam 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora - rekao je.

Ovaj umirovljenik u Jugoslaviji je radio kao maneken za brojne velike brendove, a njegovo se ime veže uz brend Varteks. Toni Selmani je i u devetom desetljeću svog života jednako raspoložen za slikanje i snimanje pa je tako ovih dana prošetao centrom Zagreba gdje su ga 'uhvatili' paparazzi. Za šetnju gradom odabrao je plavo odijelo i košulju, a dodao je i kravatu.

Toni vježba i pritom misli ozbiljno. Da s njim nema šale pokazao je i u videima koje je napravio s osobnim trenerom Markom Lončarom s kojim je u teretani proveo nekoliko sati. Naime, na profilu trenera Marka Lonačara objavljeni su videi u kojima Toni utege diže bez problema, a pogotovo kada je u pravim rukama.

Za sve one koji su sumnjali u njegove vještine, djed Toni je pokazao da se u zdravlje dobro razumije. S trenerom je, naime, podijelio pravila dobre jutarnje higijene i načine na koje se zaštiti od moždanog udara. Marko Lončar je pratio i ponavljao njegove pokrete i dopustio da mu Toni, koji svoje savjete vrlo dobro primjenjuje sam na sebe, pokaže kako treću životnu dob živjeti do maksimuma!

